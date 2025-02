Mulher vende falso plano funerário para idoso e compra carros no nome dele no DF Suspeita deu prejuízo de pelo menos R$ 168 mil para vítima de 65 anos; mulher já tem condenações por estelionato e foi presa Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 05/02/2025 - 11h47 (Atualizado em 05/02/2025 - 11h47 ) twitter

Mulher vendeu falso plano funerário e de saúde para idoso Tony Winston/Agência Brasília - 21.11.2016

Uma mulher de 40 anos foi presa pela Polícia Civil do Distrito Federal depois de aplicar um golpe em um idoso de 65 anos. A investigada se apresentou como funcionária de uma corretora de seguros para obter documentos da vítima, selfies e assinaturas sob a alegação de contratar um plano de saúde e um plano funerário. O homem sofreu quase R$ 18 mil de prejuízo no processo.

Depois, a mulher usou os dados dele para comprar dois carros se passando por filha e sobrinha, causando um prejuízo de R$ 150 mil. De acordo com a investigação, ela chegou a acompanhá-lo no cartório para forjar as assinaturas necessárias para a compra.

Durante as investigações, a polícia descobriu que a mulher já responde por 28 ocorrências policiais, sendo seis apenas em janeiro de 2025. Ela já tem condenações por estelionato, incluindo um golpe de R$ 55 mil contra uma idosa para custear um casamento.

A mulher foi presa em sua casa, onde a polícia também apreendeu os dois veículos comprados por ela.