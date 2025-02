No DF, excesso de velocidade e imprudência são principais causas de acidentes com morte Em 2024, capital do país registrou 223 acidentes fatais; pelo menos 16% deles foram causados por excesso de velocidade Brasília|Do R7, em Brasília 04/02/2025 - 12h02 (Atualizado em 04/02/2025 - 12h12 ) twitter

Detran alerta para risco de imprudência no trânsito Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 15.06.

Imprudência dos pedestres, perda do controle do veículo e excesso de velocidade são as principais causas de acidentes de trânsito com morte no Distrito Federal. Segundo estudo realizado pelo Detran (Departamento de Trânsito do DF), foram 223 casos com vítimas fatais registrados no ano passado. Desses, 36 tiveram como fator de risco o excesso de velocidade, enquanto 53 envolveram imprudência e 47 perda de controle do veículo.

O Detran avalia que, apesar da imprudência do pedestre representar o maior número de ocorrências, a perda do controle do veículo e a velocidade contribuem para que o condutor não consiga evitar o acidente.

Nas fiscalizações de 2024, por exemplo, 1,8 milhão de motoristas foi flagrado transitando acima da velocidade máxima permitida nas vias, sendo que pelo menos 30 mil estavam em velocidade 50% acima da permitida no local. A infração é gravíssima, com multa prevista em R$ 880,41 e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de dois a oito meses.

Em relação aos outros acidentes fatais, o DF registrou 79 atropelamentos, 97 colisões, 20 choques com objetos fixos e 13 capotamentos no ano passado.

Diretor-geral do Detran-DF, Takane Kiyotsuka, aponta que “os limites de velocidade de uma via são definidos com base em critérios de segurança e garantem que o fluxo de veículos e pedestres ocorra sem prejuízos para a fluidez e com segurança para todos”. “É muito importante que os condutores tenham sempre isso em mente: respeitar esses limites é respeitar a vida”, afirma.

Educação no trânsito

Devido ao risco do excesso de velocidade, o Contran (Conselho Nacional de Trânsito) criou o slogan “Desacelere. Seu bem maior é a vida” para nortear as campanhas educativas de 2025. A frase consta em todos os materiais educativos distribuídos pela Diretoria de Educação de Trânsito do Detran-DF.

As autarquias também realizam ações para sensibilizar os condutores sobre as consequências da velocidade excessiva, como a perda de vidas e danos materiais, além de não resultar em ganho significativo de tempo no trânsito.

O que diz a Lei?

De acordo com o artigo 311 do Código de Trânsito Brasileira, é crime trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, vias estreitas ou em locais com grande movimentação de pessoas. A infração pode causar detenção, de seis meses a um ano, além de multa.