Mulheres do DF têm filhos mais tarde, enquanto as do Pará têm mais cedo; veja ranking No Brasil, idade média das mães chegou a 28,1 anos em 2022 Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 28/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/06/2025 - 02h00 )

Idade média em que as brasileiras têm filhos chegou a 28,1 anos em 2022 Marcello Casal Jr/Agência Brasil - Arquivo

A idade média em que as brasileiras têm filhos aumentou em todas as unidades da federação segundo dados do Censo demográfico do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgados nessa sexta-feira (27). No Brasil, a média chegou a 28,1 anos em 2022, sendo que o Distrito Federal registrou a maior idade, com 29,3 anos, enquanto o Pará teve a menor, com 26,8.

A média brasileira teve um avanço de quase dois anos em relação a 2000, quando a média era de 26,3 anos. O adiamento da maternidade acompanha tendências observadas em escolaridade, mercado de trabalho e acesso à saúde reprodutiva.

Em uma separação por regiões, o Sudeste apresentou a maior média de idade das mulheres ao ter filhos, com 28,7 anos em 2022. Na sequência aparecem as regiões Sul (28,7 anos), Centro-Oeste (27,7 anos), Nordeste (27,2 anos) e Norte (27 anos). Confira abaixo o ranking por estado:

Idade média de fecundidade no Brasil em 2022 Luce Costa/Arte R7

Rondônia apresentou a maior diferença entre 2010 e 2022, com quase dois anos a mais (era 25,6 em 2010). O Acre teve a menor variação, indo de 26,6 para 27 no mesmo período.

‌



A professora Mayra Rivera teve uma filha aos 32 anos. Segundo ela, a idade sempre foi planejada, já que ela buscava ter estabilidade profissional antes de se tornar mãe.

“Acho que foi uma boa idade. Acho que isso influencia muito por causa da questão profissional. É difícil de estar em um estágio bom da carreira antes dos 30”, declara.

‌



Escolaridade

A escolaridade também influencia o adiamento da maternidade. Mulheres com ensino superior completo têm, em média, o primeiro filho aos 30,7 anos — sete anos depois das que não completaram o ensino fundamental, cuja média é de 23,6 anos.

Entre as mulheres com ensino médio completo, a média de idade na maternidade foi de 25,7 anos. Já as que tinham ensino fundamental completo tiveram filhos, em média, aos 24,3 anos. Quanto menor o nível de escolaridade, menor a média de idade observada.

