Em Goiás e na Bahia, Lula participa de evento da UNE e faz anúncios na saúde nesta quinta Expectativa da entidade é reunir 15 mil estudantes em Goiânia; entregas na Bahia incluem PAC e Agora Tem Especialistas Brasília|Do R7, em Brasília 17/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

É a segunda viagem do presidente Lula à capital goiana neste terceiro mandato Ricardo Stuckert/PR - 11.07.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, na manhã desta quinta-feira (17), do 60º Congresso da UNE (União Nacional dos Estudantes) em Goiânia (GO).

O fórum da UNE, que neste ano deve reunir cerca de 15 mil estudantes, segundo os organizadores, ocorre na UFG (Universidade Federal de Goiânia).

RESUMO DA NOTÍCIA Lula participa do 60º Congresso da UNE em Goiânia, que deve reunir 15 mil estudantes.

À tarde, ele entrega obras do Novo PAC e anuncia o programa Agora Tem Especialistas em Juazeiro, BA.

O Congresso abordará temas como soberania nacional, desenvolvimento, democracia e mudanças climáticas.

Lula propôs ao Congresso a transformação do dia 2 de julho em data nacional, celebrando a Independência do Brasil. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O encontro é considerado o principal evento estudantil do país. Entre os temas que serão discutidos no Congresso, estão soberania nacional, desenvolvimento, democracia, big techs, fake news e mudanças climáticas.

Esta é a segunda vez do petista na capital goiana neste terceiro mandato. Em setembro do ano passado, o presidente participou da entrega do BRT da cidade.

‌



Menos tempo na fila

Na tarde desta quinta-feira, Lula vai a Juazeiro (BA), para entrega de obras do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e anúncios do Agora Tem Especialistas — programa do Ministério da Saúde que pretende diminuir o tempo de espera para atendimento nas unidades de saúde.

O governador baiano, Jerônimo Rodrigues, e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também vão participar da cerimônia.

‌



Lula esteve no estado há duas semanas, para as comemorações do 2 de Julho, a Independência da Bahia.

Antes de participar dos eventos, o petista encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei para tornar 2 de julho o Dia Nacional da Consolidação da Independência do Brasil.

‌



A data marca a expulsão definitiva das tropas portuguesas do Brasil, em 1823, um ano após a Proclamação da Independência pelo imperador dom Pedro 1º, no dia 7 de setembro de 1822.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp