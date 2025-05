Agora Tem Especialistas: Lula diz que programa é ‘sonho de vida’ citando dedo amputado e câncer Iniciativa pretende reduzir o tempo de espera por atendimento médico especializado na fila do SUS; entenda Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 30/05/2025 - 15h02 (Atualizado em 30/05/2025 - 15h53 ) twitter

Lula lançou programa com ministro da Saúde, Alexandre Padilha, nesta sexta Ricardo Stuckert / PR - 30.05.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira (30) que o programa Agora Tem Especialistas era um sonho da vida dele. A declaração foi dada durante lançamento da iniciativa que pretende reduzir o tempo de espera no SUS por atendimento médico especializado. Durante discurso, Lula se emocionou, lembrou do período em que enfrentou câncer na garganta e de amputação de dedo.

“A diferença é muito grande para o médico que tem o presidente da República e o acesso do povo que o presidente da República diz representar”, lamentou.

Ele citou que, nesta quinta-feira (29), durante agenda pública no Paraná e em Santa Catarina, uma mulher pediu para tirar uma foto com ele. “Ela falou: ‘eu vim aqui para te abraçar porque eu vou morrer, e eu já estou desenganada. Então, eu não queria morrer sem te abraçar’”, contou Lula, emocionado.

“Eu dei um beijo nela e falei: ‘olhe, você tem que ter fé, rezar muito e se cuidar. Fazer tudo que o médico mandar’. Uma mulher com cara de muito humilde que não teve consulta na hora certa [para descobrir a doença]”, acrescentou.

Logo depois, Lula relatou a descoberta do câncer. “Eu lembrei que fui no Sírio [hospital privado de Brasília] olhar minha garganta. Eu jamais imaginei ter câncer. Dia 26 de outubro, um dia antes do meu aniversário, eu estava com muita febre e a garganta irritada. E a Marisa falou porque eu não ia fazer um PET Scan [Tomografia por Emissão de Pósitrons]. Eu fui, deitei na máquina, e quando saí, tinha algumas pessoas chorando. Eu tinha descoberto um câncer. Dois dias depois eu já estava no hospital internado, fazendo tratamento”, lembrou.

O presidente questionou: “fico imaginando porque todas as pessoas não têm direito a isso? Quantas pessoas morriam nesse país porque iam no médico e não tinha dinheiro para comprar o medicamento? Ou que ficam meses esperando um especialista?”.

Lula também lembrou da amputação do dedo mindinho. “Esse dedo meu não precisava ser cortado. Hoje eu tenho consciência que não precisava ficar decepado como eu fiquei. Poderia ter tirado um pedaço só. Mas eu era um metalúrgico, cheguei no hospital cheio de graxa, às seis horas da manhã. O médico decidiu aplicar a anestesia aqui, arrancou o dedinho e acabou”, disse.

O presidente acrescentou que o dedo faz falta. “No começo, eu tinha vergonha de não ter o dedo. Eu nem usava aliança, eu tinha dificuldade de lavar o rosto porque você enchia a mão de água e quando chegava aqui [no rosto] estava vazia Eu levei algum tempo para aprender a colocar a [água na] mão e lavar o rosto”, contou.

Entenda o programa

Durante discurso, o ministro da Saúde destacou que por ano, 370 mil pessoas morrem por doenças não transmissíveis relacionadas ao atraso no diagnóstico, de acordo com o IEPS (Instituto de Estudos para Políticas de Saúde). O titular da pasta também citou que dados do INCA (Instituto Nacional do Câncer) aponta para aumento de 37% dos custos com câncer por agravamento por causa da desassistência.

Com isso, o programa pretende diminuir o tempo de espera no SUS (Sistema Único de Saúde) por atendimentos e exames em especialidades como oncologia, cardiologia e oftalmologia. Durante a apresentação, seis municípios receberam um acelerador linear, aparelho de alta tecnologia que diminui o tempo de tratamento contra o câncer.

Para expandir a oferta de serviços especializados, o programa Agora Tem Especialistas prevê credenciamento de clínicas, hospitais filantrópicos e privados para atendimento de pacientes do SUS com foco em seis áreas prioritárias: oncologia, ginecologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e otorrinolaringologia.

O programa vai ser enviado por meio de uma Medida Provisória ao Congresso. Ele estabelece, por exemplo, que hospitais privados e filantrópicos realizem consultas, exames e cirurgias de pacientes do SUS como contrapartida para sanar dívidas com a União. Os planos de saúde também poderão ressarcir os valores ao SUS com atendimento.

Outra expectativa é realizar mutirões e ampliar os turnos de atendimento em unidades federais, estaduais e municipais. Com essas ações, o Ministério da Saúde pretende expandir em até 30% os atendimentos em policlínicas, UPAs, ambulatórios e salas de cirurgias por todo o Brasil.

O Ministério da Saúde também anunciou a aquisição de 121 aceleradores lineares até 2026. Desses equipamentos para radioterapia, seis foram entregues nesta sexta-feira em São Paulo (SP), Bauru (SP), Piracicaba (SP), Curitiba (PR), Andaraí (RJ) e Teresina (PI).

Importância da iniciativa

Em outras ocasiões, Lula defendeu a importância do programa. “Antigamente, a pessoa ia no médico, fazia uma consulta e falava ‘vai comprar tal remédio’. Aí a pessoa ia comprar o remédio, não tinha dinheiro, [então] colocava a receita ali no criado e morria sem comprar o remédio”, continuou, ao citar o Farmácia Popular, criado em 2004. Desde fevereiro deste ano, todos os medicamentos do programa são 100% gratuitos.

“Além do Farmácia Popular e do Mais Médicos [criado em 2013 para reduzir a carência de profissionais no interior e nas periferias], comecei a pensar. A pessoa vai no balcão marcar o cardiologista, a moça fala ‘10 meses’. Você fica esperando, se Deus tiver do nosso lado, a gente fica vivo, senão a gente morre. Aí manda fazer ressonância magnética ou um PET Scan [Tomografia por Emissão de Pósitrons], daquelas máquinas que só rico entra. Tem que esperar mais um ano, e aí já é abusar da sorte”, acrescentou o presidente.

Lula também comentou sobre o programa na semana passada. “Pois aqui no Brasil, a partir do lançamento do programa, o pobre vai ter direito a fazer os mesmos exames que o presidente da República faz quando ele vai fazer um check-up. Chama-se apenas respeito e conquista de direitos”, declarou, na última sexta (23).

