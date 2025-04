Em recurso, Glauber Braga deve voltar a questionar conduta de deputado do Conselho de Ética Posição contra recomendação para que mandato seja cassado pode ser apresentada até terça-feira (22) Brasília|Lis Cappi e Rute Moraes, do R7, em Brasília 20/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/04/2025 - 02h00 ) twitter

Se optar por recurso, o deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) deverá apresentar pedido à CCJ na próxima semana Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados - 09.04.2025

O deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) tem até a próxima terça-feira (22) para pedir recurso ao parecer do Conselho de Ética, que recomendou a cassação do seu mandato como parlamentar.

A etapa deve ser feita junto à CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara e é opcional, mas será utilizada pela defesa de Glauber. O pedido será apresentado no limite do tempo de acordo com a equipe do deputado.

Os pontos do pedido do recurso ainda estão em análise por parte da equipe jurídica do partido do político, mas conforme apurou o R7, questionamentos contra a condução do deputado Paulo Magalhães (PSD-BA) — que fez o relatório pela cassação de Glauber — fará parte da peça.

A posição foi indicada durante votação do Conselho de Ética em pedido apresentado por Glauber. Na representação, o deputado sustentou que o relator não teria sido imparcial, isento ou impessoal durante análise do processo, mas o pedido não foi aceito.

‌



Os pontos citados e, que agora devem ser retomados no recurso, apontam que, no passado, Paulo Magalhães esteve em situações de agressão dentro da Câmara.

Um dos casos citados aconteceu em 2001, contra o escritor Maneco Muniz, durante o lançamento de um livro na Câmara. O segundo episódio de agressão registrado veio dez anos depois, contra o repórter Felipe Andreoli.

‌



“Os episódios de duas agressões, na dependência da Câmara dos Deputados, pelo relator retiram-lhe completamente a isenção e a imparcialidade necessárias ao julgamento do caso de Glauber Braga, justamente acusado de reagir a agressão de uma pessoa nas dependências da Câmara”, argumenta trecho de representação encaminhado ao Conselho de Ética antes da votação.

Em 9 de abril, quando o conselho decidiu cassar o mandato do deputado, ele anunciou uma greve de fome que durou até a quinta-feira (17). O fim da greve veio após acordo com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). A costura prevê que, qualquer que seja a decisão da CCJ, Motta só pautará o caso no plenário da Câmara após 60 dias, o que deve acontecer apenas em agosto. Durante o período de greve, a equipe do parlamentar alegou que ele perdeu quase cinco quilos. Ele teria ingerindo apenas água, isotônico e soro.

‌



Próximos passos

A etapa de recurso é prevista e antecede uma análise final do caso, que precisa ser no plenário da Câmara. O processo avança se a CCJ recusar os pontos a serem apresentados pelo parlamentar.

Uma eventual perda de mandato precisa ser aprovada por maneira absoluta do plenário — ou seja, 257 deputados. Se o número não for atingido, o processo é arquivado e ele segue com o mandato.

Glauber promete manter protesto enquanto as etapas não forem concluídas. O deputado está em greve de fome e tem dormido no plenário em que houve a votação do Conselho há dez dias.

