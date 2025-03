‘Não dar para a gente ficar quieto’, diz Lula sobre taxa dos EUA ao aço brasileiro EUA decidiu taxar o Brasil em 25%; Lula disse que vai recorrer à Organização Mundial do Comércio Brasília|Thays Martins, do R7, em Brasília 26/03/2025 - 23h39 (Atualizado em 26/03/2025 - 23h39 ) twitter

Lula em visita oficial ao Japão Ricardo Stuckert / PR - 25.03.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta quarta-feira (26), que o Brasil não aceitará a taxa de 25% sobre o aço brasileiro imposta pelos Estados Unidos. Segundo o presidente, o Brasil vai recorrer à Organização Mundial do Comércio e ainda poderá sobretaxar os produtos norte-americanos. “Não dar para a gente ficar quieto, achando que só eles têm razão e que só eles podem taxar”, disse em coletiva de imprensa no encerramento da visita ao Japão.

De acordo com Lula, a decisão é ruim para o próprio EUA. “Precisa medir as consequências dessas decisões. Eu acho que vai ser prejudicial aos EUA, vai elevar o preço dos produtos e pode levar a uma inflação”, disse.

Visita ao Japão

Após uma série de agendas do presidente e de sua comitiva no país asiático, foram assinados dez acordos e 80 instrumentos de cooperação entre as duas nações. Entre eles, está a compra de 15 jatos E-190 da Embraer pela All Nippon Airways, com possibilidade de aquisição de mais cinco aeronaves. Segundo o governo federal, são quase R$ 10 bilhões em investimentos que a companhia aérea japonesa está fazendo na empresa brasileira.

A ida de Lula ao país é a primeira de um presidente na condição de visita de Estado ao Japão desde 2019, quando Donald Trump esteve no país. A visita ocorreu para comemorar os 130 anos de relação entre Brasil e Japão.

Logo mais, o presidente segue para o Vietnã. No país, Lula pretende estreitar a parceria estratégica, o diálogo político e a cooperação econômica do país com o Brasil.

“A elevação das relações diplomáticas com o Vietnã ao nível de Parceria Estratégica possibilitará aprofundar o diálogo político, reforçar a cooperação econômica, intensificar o fluxo de comércio e os investimentos, fortalecer a coordenação em temas da agenda multilateral e impulsionar novas iniciativas de cooperação”, afirma o Palácio do Planalto.

