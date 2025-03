Lula chega ao Japão acompanhado de comitiva com ao menos 20 autoridades Principal objetivo da viagem é avançar nas negociações para a abertura do mercado japonês às carnes bovinas brasileiras Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 24/03/2025 - 09h31 (Atualizado em 24/03/2025 - 09h35 ) twitter

Lula chega ao Japão acompanhado de comitiva Ricardo Stuckert / PR - 23/03/2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva partiu neste sábado (22) para uma visita oficial ao Japão e ao Vietnã, acompanhado de uma comitiva formada por ao menos 20 congressistas, ministros, sindicalistas e outras autoridades. Durante sua estadia em território japonês, Lula será recebido com honras de chefe de Estado pelo imperador Naruhito e pela imperatriz Masako, além de realizar uma reunião bilateral com o primeiro-ministro Shigeru Ishiba.

A delegação brasileira inclui os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), além de seus antecessores nos cargos, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Também foram convidados os líderes de partidos aliados. Após a agenda no Japão, a comitiva seguirá para o Vietnã, com retorno ao Brasil previsto para o dia 30 de março.

Comitiva presidencial

Autoridades do governo e Congresso

Janja – Primeira-dama

Davi Alcolumbre – Presidente do Senado

Rodrigo Pacheco (PSD-MG) – Senador

Hugo Motta – Presidente da Câmara

Arthur Lira (PP-AL) – Deputado

Juscelino Filho – Ministro das Comunicações

Camilo Santana – Ministro da Educação

Renan Filho – Ministro dos Transportes

Silvio Costa Filho – Ministro de Portos e Aeroportos

Carlos Fávaro – Ministro da Agricultura e Pecuária

Luciana Santos – Ministra da Ciência e Tecnologia

Alexandre Silveira – Ministro de Minas e Energia

Márcio Elias Rosa – Secretário-executivo do Ministério da Indústria

Maíra Madrid B. – Presidente da ABGF

Laércio Portela – Secretário de Imprensa

Diretor e parlamentares

Andrei Rodrigues – Diretor-geral da Polícia Federal

Jaques Wagner (PT-BA) – Senador

Isnaldo Bulhões (MDB-AL) – Deputado

Odair Cunha (PT-MG) – Deputado

Dr. Luizinho (PP-RJ) – Deputado

Pedro Lucas (União Brasil-MA) – Deputado

Renildo Calheiros (PC do B-PE) – Deputado

Representantes sindicais

Miguel Torres – Presidente da Força Sindical

Ricardo Patah – Presidente da UGT (União Geral dos Trabalhadores)

Sérgio Nobre – Presidente da CUT (Central Única dos Trabalhadores)

Acordos comerciais e reuniões bilaterais

Um dos principais objetivos da viagem ao Japão é avançar nas negociações para a abertura do mercado japonês às carnes bovinas brasileiras. Embora um acordo definitivo não deva ser firmado durante a visita, a expectativa é de que o governo japonês se comprometa a enviar uma missão sanitária ao Brasil em breve para avaliar a viabilidade da importação do produto.

Além disso, aproximadamente 100 empresários brasileiros e presidentes de associações estarão presentes no Fórum Brasil-Japão, que será realizado na quarta-feira (26) em Tóquio. O evento, organizado pela CNI (Confederação Nacional da Indústria), tem como objetivo fortalecer as relações comerciais entre os dois países.

Atualmente, o Japão é o 11º maior parceiro comercial do Brasil, com um volume de comércio bilateral que somou US$ 11 bilhões em 2024. Esse valor representa uma queda de 6,3% em relação a 2023, quando atingiu US$ 11,7 bilhões, segundo dados do Comex Stat, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. No ranking de parceiros comerciais na Ásia, o Japão ocupa a terceira posição, atrás apenas de China e Índia.

No Vietnã, Lula deverá discutir temas como a aproximação comercial entre o Brasil e os países da Asean (Associação de Nações do Sudeste Asiático) e a abertura de mercados para produtos brasileiros. Também é esperado que o presidente pressione o governo vietnamita a apresentar um plano para a redução da emissão de gases do efeito estufa.