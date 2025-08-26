Trump ameaça tarifas a países que desafiarem big techs dos EUA
União Europeia defende regulação econômica conforme valores democráticos
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a possibilidade de impor novas tarifas a países que adotarem medidas contra grandes empresas de tecnologia americanas. Ele afirmou que essas ações visam prejudicar a tecnologia dos EUA. Trump também considerou restringir a venda de chips americanos para nações que adotarem ações discriminatórias.
Embora Trump não tenha citado países específicos, a União Europeia respondeu às suas declarações. Uma porta-voz do bloco afirmou que os Estados-membros têm o direito de regular suas atividades econômicas conforme seus valores democráticos. Na Europa, empresas como Google, Apple e Meta devem seguir as legislações locais que combatem a desinformação online. A representante da União Europeia enfatizou que essas leis não são discriminatórias, pois se aplicam a todas as plataformas que operam na região.
