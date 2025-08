Natiruts, Saulo Fernandes e Joelma; veja onde curtir o fim de semana no DF Agenda cultural do R7 reúne atividades em espaços abertos e fechados para todos os públicos Brasília|Do R7, em Brasília 01/08/2025 - 08h20 (Atualizado em 01/08/2025 - 08h20 ) twitter

Veja o que fazer no DF Arte/ R7

O fim de semana no Distrito Federal está receado de atrações para todos os públicos. Entre os destaques estão os shows de Natiruts, Joelma e Saulo Fernandes. A agenda cultural também traz espetáculos de comédia e infantil, além de exposições.

Veja os shows deste fim de semana Reprodução/Instagram @natiruts e @joelmaareal

Natiruts e Saulo Fernandes

Neste sábado (2), Natiruts volta à cidade onde tudo começou para se despedir do público no último show da carreira, parte da turnê “Leve com Você”. Para deixar a noite ainda mais memorável, o baiano e queridinho dos brasilienses Saulo Fernandes também se apresenta na arena.

Onde : Setor de Clubes Sul

: Setor de Clubes Sul Quando : sábado (2)

: sábado (2) Horário : 18h

: 18h Valor: a partir de R$ 92

Pablo Vittar, Joelma e Taty Girl

Já no domingo, é dia de ouvir muitos hits, em uma grande mistura de gêneros para curtir com o pé na areia. Pabllo Vittar, Joelma e Taty Girl comandam a noite que promete animar muito todo o público.

Onde : Setor de Clubes Sul

: Setor de Clubes Sul Quando : domingo (3)

: domingo (3) Horário : 18h

: 18h Valor: a partir de R$ 92

Zizi Possi

A cantora Zizi Possi se apresenta neste fim de semana em comeração ao aniversário da Caixa Cultural. A cantora Zizi Possi apresenta um show intimista trazendo grandes clássicos da MPB. Ela canta sucessos de Gonzaguinha, Edu Lobo, Chico Buarque, Herbert Vianna acompanhada no palco pelo maestro Jether Garotti Jr.

‌



Onde : Caixa Cultural Brasília

: Caixa Cultural Brasília Quando : sexta-feira (1°), sábado (2) e domingo (3)

: sexta-feira (1°), sábado (2) e domingo (3) Horário : sexta às 20h; sábado, às 17h e 20h; domingo, às 19h.

: sexta às 20h; sábado, às 17h e 20h; domingo, às 19h. Valor: a partir de R$ 15

Espetáculo reúne cultura de três países diferentes Reprodução/Instagram @tonsdecomediatour

Flying Run

A Flying Run Caixa Sunset BSB 2025 acontece neste sábado (2), no Aeroporto de Brasília. Ao todo, 3 mil atletas participam das provas de 7 km, 14 km e 21 km, com percursos 100% realizados na pista de pousos e decolagens do terminal brasiliense.

As corridas serão ao entardecer, sob o pôr do sol do Cerrado. Esta será a 4ª edição da corrida no aeroporto da capital federal. A Flying Run CAIXA Sunset BSB 2025 promete uma experiência inesquecível aos corredores, familiares e amigos que forem assistir à competição. O local contará com ativações de parceiros, aeronaves expostas e uma apresentação aérea especial.

‌



Onde : Aeroporto de Brasília

: Aeroporto de Brasília Quando : sábado (2)

: sábado (2) Horário : largada às 16h45

: largada às 16h45 Retirada de kits: estande do Partage Shopping (Aeroporto lote 05 - Lago Sul, Brasília - DF)

Tons de comédia

Nesta sexta-feira (1º), Brasília recebe o espetáculo “Tons de comédia- World Tour” com Murilo Couto, Hugo Sousa e Gilmário Vemba, no Teatro UNIP. Os três comediantes são de países diferentes: Hugo Sousa (Portugal), Gilmário Vemba (Angola) e Murilo Couto (Brasil) e subirão ao palco para mostrar que, apesar das diferenças culturais, a comédia é universal. A classificação é de 16 anos.

Onde : Teatro Unip

: Teatro Unip Quando : sexta-feira (1°)

: sexta-feira (1°) Horário : 20h

: 20h Valor: a partir de R$ 90

‌



Maria Clara e JP

Para o público infantil, o Centro de Convenções Ulysses Guimarães receberá o show inédito de Maria Clara e JP, desenho infantil que tem ganhado destaque na internet. A apresentação acontece neste domingo (3) e conta com cenografia lúdica, iluminação cênica com muita cor e movimentoe animação.

Onde : Centro de Convenções Ulysses Guimarães

: Centro de Convenções Ulysses Guimarães Quando : domingo (3)

: domingo (3) Horário : 15h

: 15h Valor: a partir de R$ 72

Feira terá shows durante programação Paulo H. Carvalho/Agência Brasília - Arquivo

Feira da Uva e do vinho

A 5ª edição da Feira da Uva e do Vinho acontece de 1° a 10 de agosto em Planaltina. A programação inclui cultura, gastronomia, além de shows de Eduardo Costa, Claudia Leire, Dilsinho, Léo Santana e Leonardo.

Onde : Parque de Exposições de Planaltina

: Parque de Exposições de Planaltina Quando : 1 a 10 de agosto

: 1 a 10 de agosto Valor: gratuito, mediante doação de 1kg de alimento

Festival Primeiro Olhar

Brasília recebe o Festival Primeiro Olhar com teatro para bebês e crianças de até cinco anos, no Museu da República entre 1º e 17 de agosto. No sábado (2) e domingo (3), com sessões às 11h e às 16h, o público confere a peça “Os peixes não falam”, coprodução Brasil-França, e o debate “Infância, objeto e linguagem”, com a diretora Katy Deville.

Onde : Museu da República

: Museu da República Quando : 1° a 17 de agosto

: 1° a 17 de agosto Horário : conferir programação

: conferir programação Valor: gratuito

Feira de Gastronomia e Enoturismo

De sexta (1°) a domingo (3), a Praça da Bíblia será palco de sabores, cultura, vinhos e música com a Feira de Gastronomia e Enoturismo do projeto Turismo Mais Brasília. A proposta da feira é valorizar a gastronomia local, os vinhos e produtos do Cerrado, além de proporcionar ao público uma experiência completa que une sabores, música, lazer e identidade cultural.

Onde : Praça da Bíblia

: Praça da Bíblia Quando : 1º a 3 de agosto de 2025

: 1º a 3 de agosto de 2025 Horário : 17h às 23h

: 17h às 23h Valor: entrada gratuita

Copa Brasília de Drift

Neste fim de semana ocorre a primeira etapa da Copa Brasília de Drift entre os dias 1º e 3 de agosto, no estacionamento do Estádio de Sobradinho. A programação inclui reconhecimento de pista, testes de carros e demonstrações de manobra.

Onde : estacionamento do Estádio de Sobradinho

: estacionamento do Estádio de Sobradinho Quando : 1° a 3 de agosto

: 1° a 3 de agosto Valor: gratuita, mediante doação de 2 kg de alimentos não perecíveis

Shooto Brasil

A capital federal será palco de mais uma edição do Shooto Brasil, um dos principais eventos de MMA do país, que chega ao seu card de número 131 no dia 1º de agosto, em Brasília.

O evento promete lutas eletrizantes, confrontos equilibrados e a participação de atletas renomados, além de revelar novos talentos do cenário nacional.

Onde : Arena Hall - Vicente Pires

: Arena Hall - Vicente Pires Quando : sexta-feira (1°)

: sexta-feira (1°) Horário : 16h30

: 16h30 Valor: entrada gratuita mediante doação de 1kg de alimento não perecível

Mostra fica até 7 de setembro no espaço cultural Divulgação/Sesi Lab

Energia, Sou Watt

No Sesi Lab, a mostra interativa aborda o papel do cidadão na transição energética e no combate às mudanças climáticas.

Onde: Sesi Lab

Sesi Lab Data: até 7 de setembro

até 7 de setembro Horário: terça a sexta, das 9h às 18h | Fins de semana e feriados, das 10h às 19h

terça a sexta, das 9h às 18h | Fins de semana e feriados, das 10h às 19h Ingresso: R$ 20 (inteira)

Cenas Brasileiras

O Centro Cultural TCU exibe Cenas Brasileiras, com obras de modernistas como Portinari, Tarsila e Di Cavalcanti.

Onde: Centro Cultural TCU

Centro Cultural TCU Data: até 30 de agosto

até 30 de agosto Horário: segunda a sábado, das 9h às 18h

segunda a sábado, das 9h às 18h Ingresso: Gratuito

