Negócios no exterior: saiba como obter o visto de empreendedor fora do Brasil Estados Unidos, Portugal e Espanha são alguns dos destinos mais procurados por empresários brasileiros Brasília|Do R7, em Brasília 23/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/08/2025 - 02h00 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Empresários brasileiros estão interessados em abrir negócios no exterior, especialmente em Portugal, Espanha e Estados Unidos.

O processo de obtenção de visto de empreendedor é burocrático, mas existem categorias específicas de vistos disponíveis.

Os EUA oferecem incentivos para empresas estrangeiras, com diversas opções de visto para investidores e empreendedores.

A Espanha e Portugal também possuem programas de visto que facilitam a instalação de negócios e oferecem oportunidades para familiares. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Brasileiros estão cada vez mais buscando países para investir Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

Mesmo sendo um processo burocrático, muitos empresários ainda sonham em abrir um negócio no exterior. Portugal, Espanha e Estados Unidos estão entre os destinos mais procurados por brasileiros interessados em expandir suas atividades.

Para orientar nesse processo, o R7 conversou com especialistas que deram dicas sobre como obter o visto de empreendedor nesses países.

Estados Unidos

O CEO da On Set Consultoria Internacional, empresa especializada em vistos americanos, Guilherme Vieira, afirma que os Estados Unidos atraem muitos empreendedores porque o governo norte-americano incentiva empresas estrangeiras a se estabelecerem no país, principalmente em áreas como inovação, tecnologia, sustentabilidade, educação e saúde.

Apesar do Brasil enfrentar o tarifaço imposto pelos EUA, o especialista explica que a medida não afeta empresários alinhados ao país norte-americano ou neutros.

“O tarifaço é uma das medidas para quem não tem aliança ou não segue as diretrizes do novo governo norte-americano. Ele é represália a condutas de países que não estão aliados com os EUA, na filosofia de um mundo melhor, pacífico e sem ideologias. Ele não impacta nenhum empresário que não seja extremista em qualquer área e que não vá de encontro às diretrizes e à legislação dos EUA”, comenta Vieira.

Como tirar o visto

Segundo Vieira, há categorias específicas para empresários, investidores e empreendedores interessados em abrir, expandir ou transferir negócios para os Estados Unidos. A escolha depende do perfil do investidor, da origem do capital e do modelo empresarial.

Principais opções:

Visto E-2 (Investidor por Tratado) Quem pode: cidadãos de países com tratado com os EUA (Brasil não está na lista, mas brasileiros podem obter elegibilidade com dupla cidadania — Itália, Espanha, Portugal, Granada, Turquia, entre outros). Requisitos: investimento substancial (em geral acima de USD 100 mil); negócio ativo, real e operante; investidor deve ter controle da empresa. Visto L-1 (Executivo/Transferência de Empresa) Quem pode: empresários que possuam empresa no Brasil e desejem abrir filial ou subsidiária nos EUA. Requisitos: vínculo claro entre as empresas (Brasil ↔ EUA); cargo de executivo ou gerente por pelo menos 1 ano nos últimos 3; plano de negócios sólido para a operação americana. Visto EB-2 NIW (National Interest Waiver) Quem pode: profissionais ou empresários capazes de demonstrar que seus projetos trazem impacto relevante para os EUA. Requisitos: formação acadêmica ou experiência robusta; business plan estratégico mostrando geração de empregos, inovação e relevância econômica ou social; não exige investimento mínimo.

Espanha

Na Espanha, fatores como estabilidade econômica, qualidade de vida e ambiente favorável aos negócios tornam o país atrativo para empreendedores brasileiros.

“O país oferece segurança, educação de qualidade e serviços públicos eficientes. Além disso, faz parte da Zona Schengen, facilitando a mobilidade internacional e ampliando oportunidades de networking e expansão para outros mercados europeus”, afirma a fundadora e CEO da Espanha Fácil, empresa especializada em imigração, Renata Barbalho.

O visto de empreendedor destina-se a estrangeiros que desejam implementar projetos inovadores e ainda permite a inclusão de familiares.

Requisitos principais:

Plano de negócio inovador: documento detalhado demonstrando impacto econômico positivo.

documento detalhado demonstrando impacto econômico positivo. Recursos financeiros: comprovação de depósito bancário ou equivalentes a € 30.250 na conta do solicitante. Para cada familiar adicional, há acréscimo superior a € 11.340, além de € 3.780 para cada membro seguinte.

comprovação de depósito bancário ou equivalentes a € 30.250 na conta do solicitante. Para cada familiar adicional, há acréscimo superior a € 11.340, além de € 3.780 para cada membro seguinte. Formação e experiência: diploma universitário ou pelo menos três anos de experiência na área de atuação.

diploma universitário ou pelo menos três anos de experiência na área de atuação. Seguro de saúde: obrigatório, com cobertura completa (pública ou privada) válida na Espanha.

obrigatório, com cobertura completa (pública ou privada) válida na Espanha. Requisitos pessoais: ter mais de 18 anos, não possuir antecedentes criminais nos últimos cinco anos, não estar em situação irregular e contar com cobertura da seguridade social.

Como solicitar: o pedido deve ser feito eletronicamente à UGE (Unidade de Grandes Empresas). Após aprovação inicial, o solicitante comparece ao consulado para a emissão do visto. Já em território espanhol, realiza a coleta de digitais para obter o cartão de estrangeiro. A taxa varia entre € 80 e € 120.

Portugal

Quem escolhe Portugal deve solicitar o visto D2, que concede ao titular quatro meses para entrar no país. Depois, é necessário requerer a Autorização de Residência (AR), válida por 1 ano.

A autorização pode ser renovada por períodos de 3 anos, desde que haja comprovação da continuidade das atividades no país.

Principais requisitos:

Investimento no empreendimento em Portugal (comprovação por meio de documentos como plano de negócio, registro da sociedade, declaração de início de atividade e extrato bancário com saldo em conta portuguesa).

Demonstração da relevância econômica e social do empreendimento.

Comprovação de meios financeiros em Portugal (incluindo financiamentos obtidos em bancos portugueses, quando aplicável).

