Após indiciamento por uso da Abin, Bolsonaro reforça convocação de ato na Paulista Ex-presidente volta a falar de manifestação em meio a investigação sobre espionagem contra adversários e servidores públicos Brasília|Do R7, em Brasília 17/06/2025 - 18h38 (Atualizado em 17/06/2025 - 18h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No dia de anúncio do indiciamento no caso Abin, Bolsonaro divulgou vídeo sobre manifestação Ton Molina/STF - 09/06.2025

O ex-presidente Jair Bolsonaro reforçou uma nova manifestação para o dia 29 de junho, às 14h, na Avenida Paulista. Ele já havia anunciado o ato, mas nesta terça (17) publicou um novo vídeo nas redes sociais.

No texto, Bolsonaro afirma: “Ao longo dos meus 70 anos... Nunca esperava que um dia... Pediria Justiça/Liberdade... Infelizmente, esse dia chegou...”.

A publicação ocorre no mesmo dia em que a Polícia Federal divulgou o indiciamento de Bolsonaro e do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho dele.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os dois e mais 35 pessoas aparecem no documento da PF por suposto uso da estrutura da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para monitorar opositores políticos, integrantes do governo e jornalistas.

‌



A investigação conduzida pela Polícia Federal, com mais de 800 páginas, relata ações de espionagem executadas durante o mandato presidencial.

O foco recaiu sobre integrantes do Fisco que investigavam o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), acusado de envolvimento em desvios de salários no período em que atuou como deputado estadual no Rio de Janeiro.

‌



Gravação de Bolsonaro e Ramagem

Uma gravação de 2020, tornada pública em julho de 2024, mostra Jair Bolsonaro, o então diretor da Abin, Alexandre Ramagem, e advogadas de Flávio discutindo estratégias para enfraquecer a atuação de auditores da Receita. Ramagem sugeriu medidas administrativas para provocar afastamentos.

A investigação aponta que o atual diretor da Abin, Luiz Fernando Correa, teria dificultado o avanço das apurações e garantido proteção a servidores citados. Ao longo do inquérito, sete operações foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal.

‌



Entre os indiciados, constam ainda policiais federais e agentes de carreira da Abin recrutados durante o governo anterior. A manifestação marcada para o fim do mês deverá reunir apoiadores diante do agravamento das investigações.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp