Brasília |Giovanna Inoue, do R7, em Brasília

Número de lesões por esforço relacionado ao trabalho aumenta 1.014% em um ano no DF Pedreiros, empregados domésticos, operadores de comércio, ajudantes de obra e cozinheiros integram as maiores notificações

Foram registrados 1.356 casos entre 2014 e 2023 Foram registrados 1.356 casos entre 2014 e 2023 (Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília - Arquivo)

O Distrito Federal registrou 1.356 casos de Lesões por Esforços Repetitivos/Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (chamados de LER/Dort) entre 2014 e 2023. Desse total, 691 notificações foram registradas somente em 2023, o que representa um aumento de 1.014% em relação a 2022.

De acordo com o Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), as LER/Dort são todas as doenças, lesões e síndromes que afetam o sistema músculo esquelético causadas, mantidas ou agravadas pelo trabalho.

A SES (Secretaria de Saúde) esclarece que não existem sintomas específicos que caracterizam as LER/Dort, mas que geralmente se manifestam como dor crônica, sensação de formigamento ou fadiga muscular que aparecem, principalmente, no pescoço, coluna vertebral, ombros, braços e pernas.

O ortopedista Isaías Chaves explica que as LER/Dort são lesões causadas por "repetição de movimentos em um músculo que não está pronto para fazer aquele tipo de movimento".

"Habitualmente, as pessoas têm rotinas de trabalho, e essas rotinas, essas repetições de movimento acabam criando lesões, principalmente, em quem não tem aptidão física e treino muscular para aquele tipo de exercício", explica.

A doença se caracteriza pela ocorrência de vários sintomas inespecíficos, simultâneos ou não, tais como dor crônica, parestesia (formigamento ou dormência) e fadiga muscular, manifestando-se, sobretudo, no pescoço, coluna vertebral, cintura escapular, membros superiores ou inferiores.

O levantamento da SES aponta que foram 9 casos de LER/Dort notificados em 2020, 23 em 2021, 62 em 2022 e 691 em 2023. Segundo a pasta, o aumento no número de notificações é por causa da atuação dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, que atuaram para sensibilizar profisisonais da área sobre a importância.

As profissões com maior número de notificações em 2023 foram:

1º - Trabalhadores de estruturas de alvenaria;

2º - Trabalhadores de serviços domésticos em geral;

3º - Operadores do comércio em lojas e mercados;

4º - Ajudantes de obras civis;

5º - Cozinheiros;

6º - Trabalhadores de abate de animais;

7º - Trabalhadores de coleta de resíduos, limpeza e conservação de áreas públicas;

8º - Caixas e bilheteiros;

9º - Atendentes em estabelecimentos de serviço de alimentação, bebidas e hotelaria;

10º - Trabalhadores de apoio à agricultura.

A faixa etária com maior notificação foi de 30 a 39 anos, seguida por 40 a 49. Homens notificaram mais casos do que mulheres. A maioria dos diagnósticos registrados foi de dorsopatias (51%), que representa dor lombar.

Transtornos dos tecidos moles (27%), que são lesões em diversos tipos de tecidos, e artropatias (17%) — doenças na articulação — também tiveram muitos registros.

O ortopedista explica que um diagnóstico "genérico" impede que a doença seja tratada de forma eficiente, de forma que o que será tratado é a consequência da LER e não a causa dela.

"O grande segredo para não se ter LER é entender a causa da doença e atuar na prevenção", resume. Chaves explica que alongamentos, exercícios de fortalecimento e fisioterapias, principalmente em locais usados com frequência, são importantes para prevenir a doença.

Ele afirma que, ao perceber indícios de LER, é preciso buscar um ortopedista para avaliar a dor de forma adequada e ter um diagnóstico definitivo. "O paciente precisa fazer exercícios físicos voltados para a rotina dele, voltados para as movimentações que eles fazem", relata.

A SES reitera que as LER/Dort são preveníveis e podem incapacitar uma pessoa permanentemente, por isso, merecem atenção.