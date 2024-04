Oito mil doses de vacina da dengue prestes a vencer no DF serão aplicadas em abril, diz secretária No DF, ao menos 65.696 doses do imunizante contra a doença já foram usadas; dengue matou 205 só neste ano, segundo governo

No DF, vacina é aplicada em 124 salas de diferentes regiões (Victoria Lacerda/R7 - 6.4.2024)

A secretária de Saúde do Distrito Federal, Lucilene Florêncio, disse ao R7 neste sábado (6) que o Governo do DF deve aplicar em abril 8 mil doses de vacina contra a dengue que estão com a data de validade próxima do vencimento. "Nosso principal objetivo até o dia 30 de abril é garantir a aplicação de 8 mil doses de vacina que estão próximas ao vencimento", afirmou, Lucilene Florêncio durante a 12ª edição do Dia D de combate à dengue, realizado na Fercal, região administrativa do DF.

Segundo a secretária, considerando o ritmo atual de aplicação em 124 salas de vacina e a projeção de consumo semanal, todas as doses próximas do vencimento serão utilizadas até o final de abril. Além disso, ela ressaltou a importância das ações de conscientização nas escolas, visando incentivar a vacinação, especialmente para a faixa etária de 10 a 14 anos.

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), também esteve no evento e destacou a importância de uma equipe multidisciplinar na área da saúde para combater a dengue, incluindo técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, agentes de vigilância ambiental, ACS e bombeiros.

Questionada sobre a baixa procura pela vacina, a vice-governadora afirmou que o governo, em conjunto com a Secretaria de Saúde, está empenhado na conscientização, especialmente dos pais, sobre a importância da vacinação.

Maria Divina Alves Rocha, 43 anos, dona de casa, ressaltou a importância da vacinação para proteger as crianças. Ela deu prioridade à imunização da filha Ana Luísa, de 10 anos, contra a dengue, e dep filho Luiz Gustavo, de 5 anos, contra a gripe.

“É muito importante vacinar as crianças, eu não trouxe ela antes por falta de tempo, mas trouxe ela hoje pra vacinar da dengue e o irmão pra vacinar de gripe”, disse.

GDF Mais Perto do Cidadão

A edição deste sábado do Dia D de combate à dengue durante ocorreu durante a 26ª edição do “GDF Mais Perto do Cidadão”, na feira da Administração Regional da Fercal. O evento disponibilizou diversos serviços de saúde, incluindo cobertura do calendário vacinal, vacinação antirrábica, testes rápidos para ISTs e distribuição de preservativos.

A ação contou com a participação de 16 agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e 150 Bombeiros Militares do DF para atuarem em visitas domiciliares. Também houve atividades de conscientização sobre violência doméstica e/ou sexual, além de informações sobre saúde bucal, incluindo atendimento e distribuição de kits odontológicos.