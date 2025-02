Operação Catrimani II intensifica combate ao garimpo ilegal na Terra Yanomami Primeira ação do Destacamento Especial de Fronteira de Waikás apreende materiais de mineração ilegal no rio Uraricoera Brasília|Do R7, em Brasília 19/02/2025 - 15h57 (Atualizado em 19/02/2025 - 15h57 ) twitter

Destacamento Especial de Fronteira de Waikás na operação Catrimani II Exército Brasileiro/Divulgação - 14.02.2025

O Destacamento Especial de Fronteira (DEF) de Waikás, iniciado pelo Exército Brasileiro no fim de janeiro, realizou sua primeira operação de patrulha na Terra Indígena Yanomami (TIY), em Roraima. A ação, integrada à Operação Catrimani II, contou com a participação de 10 militares e resultou na apreensão e destruição de equipamentos utilizados para garimpo ilegal.

A ideia é reforçar o combate a atividades criminosas que ameaçam o meio ambiente e a segurança das comunidades indígenas. A patrulha cobriu aproximadamente 90km do rio Uraricoera, utilizando duas Embarcações de Patrulha de Grupo (EPG), além de incursões terrestres.

A operação, acompanhada pela Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) e coordenada pela Casa de Governo de Roraima, destruiu dois acampamentos e apreendeu itens como motores, geradores, painéis solares, embarcações, combustíveis e uma tonelada de cassiterita, mineral explorado ilegalmente na região.

Impacto da operação

Segundo o tenente Fernandis, comandante do DEF de Waikás, a ação demonstrou a relevância estratégica da nova unidade militar.

“A presença do Destacamento no rio Uraricoera facilita as operações e contribui diretamente para a proteção da Amazônia”, afirmou. A operação também destacou a importância da atuação conjunta entre Forças Armadas e órgãos governamentais no combate a crimes ambientais.

A Terra Indígena Yanomami, uma das maiores do Brasil, tem sido alvo constante de invasões por garimpeiros, que exploram ilegalmente recursos minerais. A presença do DEF de Waikás tem o objetivo de avançar na proteção da área, mas especialistas alertam para a necessidade de ações contínuas e integradas para garantir a efetividade das medidas.