Operação prende 472 pessoas por violência contra crianças e adolescentes no Brasil Mesma operação resgatou 80 crianças e adolescentes Brasília|Do R7 15/05/2025 - 22h52 (Atualizado em 15/05/2025 - 22h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Operação continua até o fim de maio Divulgação

A operação Caminhos Seguros, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, prendeu 472 pessoas por envolvimento em casos de violência contra crianças e adolescentes em todo o Brasil. A operação teve início em 30 de abril e segue até 30 de maio. O balanço divulgado nesta quinta-feira (15) também mostrou que 80 crianças foram resgatadas.

Segundo o Ministério da Justiça, 45 mil agentes de segurança participam da operação em 421 municípios. Foram fiscalizados mais de 8.000 locais e a abordados mais de 300 mil suspeitos.

De acordo com o Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), 4.944 crianças e adolescentes foram assassinadas no Brasil em 2023 e 63.430 sofreram violência sexual no mesmo ano. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, uma média de 196 casos diários de violência física contra crianças e adolescentes de zero a 19 anos de idade é notificada nas unidades de saúde do Brasil.

Denúncias de violência contra crianças e adolescentes podem ser feitas pelo Disque 100.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp