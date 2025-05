Tentativa de golpe: PF encontra áudio de agente dizendo estava pronto para prender Moraes Novas provas foram obtidas após a análise do celular do policial federal Wladmir Matos Soares, preso por envolvimento no caso Brasília|Da Agência Brasil 15/05/2025 - 18h46 (Atualizado em 15/05/2025 - 18h54 ) twitter

Agente da PF disse que Moraes 'tinha que ter tido a cabeça cortada' Antonio Augusto/STF - 25.3.2025

A Polícia Federal informou ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes que encontrou novas provas da tentativa de golpe de Estado no final do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

As conclusões foram enviadas ao Supremo e obtidas após a análise do celular do policial federal Wladmir Matos Soares, preso no ano passado por determinação de Moraes.

As mensagens de áudio obtidas foram enviadas entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023, período marcado pela diplomação e posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os atos de 8 de janeiro de 2023.

Em uma conversa obtida pelos investigadores, o policial disse que estava preparado para prender o ministro Alexandre de Moraes.

“A gente estava preparado pra isso, inclusive. Para ir prender o Alexandre Moraes. Eu ia estar na equipe”, disse.

Wladmir também afirmou que o ministro do STF deveria ter a “cabeça cortada” por ter impedido, no início do mandato de Bolsonaro, a nomeação de Alexandre Ramagem, um dos réus da trama golpista, para a direção da Polícia Federal.

“O Alexandre de Moraes realmente tinha que ter tido a cabeça cortada quando ele impediu o presidente [de] colocar um diretor da Polícia Federal, né? O Ramagem. Tinha que ter cortado a cabeça dele, era ali. Você tá entendendo?”.

Inconformismo

Em outro áudio obtidos pelos investigadores, o policial disse a um advogado identificado como Luciano que estava disposto a agir para evitar a posse de Lula. Na conversa, Wladmir estava inconformado com a decisão das Forças Armadas de não aderir à proposta golpista.

“Os generais se venderam ao PT no último minuto que a gente ia tomar tudo. Entende, cara? E, Lu, a gente ia com muita vontade. A gente ia empurrar meio mundo de gente, pô. Matar meio mundo de gente. Estava nem aí já”, afirmou.

Em outra conversa, o policial disse que integrava uma “equipe de operações especiais” para defender Bolsonaro e só aguardava um sinal positivo para agir.

“Nós fazíamos parte de uma equipe de operações especiais que estava pronta para defender o presidente armado, e com poder de fogo elevado pra empurrar quem viesse à frente, entendeu, velho? A gente estava pronto. Só que aí o presidente... esperávamos só o ok do presidente, uma canetada para gente agir”, disse.

Bolsonaro

As conversas também demonstram que o policial estava desapontado porque Bolsonaro viajou para os Estados Unidos no final do mandato e o golpe não foi consumado. Segundo ele, estava “tudo certo”, mas agora “deu tudo pra trás”.

“E eu estou aqui na m... porque a p... do presidente vai dar para trás”, completou.

Investigação

Wladmir é investigado pela suposta atuação como agente infiltrado para vazar informações sobre a segurança do presidente Lula durante a transição de governo.

Ele fazia parte da equipe externa de segurança responsável pelos arredores do hotel em que o presidente estava hospedado, em Brasília, durante a transição.

Segundo a PF, o policial atuou como “elemento auxiliar” do Punhal Verde-Amarelo, plano golpista que, segundo as investigações, seria executado para matar diversas autoridades, como o presidente Lula e Moraes.

Julgamento

Na próxima terça-feira (20), a Primeira Turma do STF vai decidir se Wladmir Matos e 11 militares vão virar réus no processo sobre a trama golpista. Eles fazem parte do núcleo 3 da denúncia protocolada pela PGR (Procuradoria-Geral da República).

Os denunciados deste núcleo são acusados de planejar “ações táticas” para efetivar o plano golpista.

