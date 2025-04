Oposição consegue assinaturas para criar ‘CPI do Roubo dos Aposentados’ Comissão será para investigar desvio de R$ 6,3 bilhões de beneficiários do INSS Brasília|Do R7 29/04/2025 - 23h25 (Atualizado em 29/04/2025 - 23h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Requerimento é do deputado Coronel Chrisostomo Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados - 29/04/2025

A oposição conseguiu, nesta terça-feira (29), as 171 assinaturas necessárias para a criação da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar a fraude no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). O requerimento para a criação da comissão é do deputado federal Coronel Chrisostomo (PL-RO) e ela tem sido chamada de "CPI do roubo dos aposentados". O alto valor desviado, segundo o deputado, coloca o tema como importante para investigação entre parlamentares.

Chrisostomo celebrou ter conseguido as assinaturas necessárias. “Vamos mostrar para o Brasil que essa CPI vale a pena, porque é a favor dos aposentados”, disse no plenário. Para uma CPI ser instalada, é necessário o apoio de pelo menos um terço dos membros da Câmara dos Deputados. Após isso, são indicados os membros da comissão.

🚨ATENÇÃO!!! A CPI DO ROUBO DOS APOSENTADOS VAI ACONTECER!!! Alcançamos o número de assinaturas para abertura. Precisamos saber colocar na cadeia esses criminosos e devolver o dinheiro do aposentado e pensionista brasileiro!!! pic.twitter.com/dCRl3c8dYO — Coronel Chrisóstomo (@DepChrisostomo) April 30, 2025

Nesta terça, o ministro da Previdência, Carlos Lupi, esteve na Câmara para falar sobre a investigação que apura o desvio de R$ 6,3 bilhões por meio de descontos não autorizados dos beneficiários do INSS, entre 2019 e 2024. Em sua fala, ele admitiu que houve demora na apuração sobre a fraude e que a prática ocorre há anos no INSS. “A Previdência Social tem problemas de fraude há muitos anos. Não é de hoje, há muitos anos. Coibir essa fraude é uma tarefa muito difícil, porque como já falei, não é uma estrutura micro, como você pode assinar um papel e resolver”, afirmou.

O caso é investigado pela PF (Polícia Federal) e pela CGU (Controladoria-Geral da União). Segundo a apuração, os aposentados e pensionistas eram cadastrados sem autorizar em associações que oferecem serviços. Com isso, um valor era descontado do benefício todo mês. O então presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, foi demitido.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp