Oposição repudia restrições de Moraes impostas a Marcos do Val

RESUMO DA NOTÍCIA A oposição no Senado critica as restrições impostas pelo ministro Alexandre de Moraes ao senador Marcos do Val.

Medidas como o uso de tornozeleira eletrônica são consideradas um "excesso" e comprometem a atuação parlamentar.

Senadores pedem que a situação seja avaliada pelo Conselho de Ética do Senado, não pelo STF.

A defesa de Marcos do Val afirma que as restrições impedem o pleno exercício do mandato e que ele não é réu em nenhum processo. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) foi alvo de uma série de medidas restritivas impostas pelo STF Geraldo Magela/Agência Senado - Arquivo

A oposição ao governo Lula no Senado criticou as medidas restritivas impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) ao senador Marcos do Val (Podemos-ES), nesta segunda-feira (4).

Uma nota de repúdio, assinada por senadores ligados à direita, avalia que a decisão compromete a atuação parlamentar de Marcos do Val. O comunicado diz haver “excesso” e critica, principalmente, o uso de tornozeleira eletrônica.

“O senador sequer foi denunciado pela PGR e é alvo de investigação sigilosa, aparentemente motivada por críticas e opiniões — direitos resguardados pela imunidade parlamentar prevista na Constituição", afirma, em nota.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O grupo político também cobra uma resposta do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), por considerar que a situação do senador deveria ser avaliada pelo Conselho de Ética do Senado, e não pelo Supremo.

‌



“Sob o pretexto de defender a democracia, decisões como essa contribuem para corroê-la. É dever do Senado reagir com firmeza para preservar sua legitimidade”, defendem.

O comunicado foi assinado por seis líderes da Casa. O da oposição, Rogério Marinho (PL-RN); a líder do PP, Tereza Cristina (MS); do PSDB, Plinio Valério (AM); do PL, Carlos Portinho (RJ); do Republicanos, Mecias de Jesus (RR); e do novo, Eduardo Girão (CE),

‌



Decisão de Moraes

O ministro Alexandre de Moraes afirmou que o senador Marcos do Val afrontou uma decisão judicial ao viajar aos EUA (Estados Unidos da América) sem autorização. Entre as penalidades, está o uso de tornozeleira eletrônica e previsão de que ele não saia de casa durante à noite e no fim de semana.

O senador é alvo de uma investigação para apurar ofensas e ataques a investigadores da PF (Polícia Federal). A ação ocorreu nesta segunda, assim que ele chegou no aeroporto de Brasília.

‌



Por meio de nota, a defesa do político sustenta que ele não é réu ou foi condenado em algum processo. O comunicado também afirma que as restrições impedem o pleno exercício do mandato.

“O senador Marcos Do Val reitera sua confiança nas instituições democráticas e no devido processo legal, e reafirma seu compromisso com a verdade, com a transparência e com a sua missão parlamentar representando o povo capixaba”, diz trecho da nota.

