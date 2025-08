Impeachment de Moraes: 34 senadores apoiam saída de ministro do STF, diz site Eventual perda de mandato depende de 54 congressistas, além da decisão do comando do Senado para pautar pedido Brasília|Do R7 03/08/2025 - 10h38 (Atualizado em 03/08/2025 - 10h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O ministro Alexandre de Moraes é alvo de 29 dos 70 pedidos de impeachment contra algum representante do STF Wilton Junior/Estadão Conteúdo - 01.08.2025

A intenção em avançar com o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), conta com apoio de 34 senadores, segundo site divulgado por oposicionistas.

O placar, atualizado neste domingo (3), também indica que 28 senadores têm voto indefinido e outros 19 são contra um processo que pode levar à saída de Moraes da Corte.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma eventual aprovação de pedido de impeachment contra o ministro dependeria do apoio de 54 congressistas. O Senado é a única área do Congresso que pode avaliar se houve algum crime de responsabilidade, que tem como consequência a perda de cargo de um ministro do Supremo.

Não há indicativo de que a proposta possa avançar em um futuro próximo, mas a demanda tem sido reforçada por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro após a decisão de impor medidas cautelares contra o político.

‌



Impeachment de ministros no Senado

Não existe previsão constitucional de impeachment de ministro do STF. No entanto, a Constituição Federal diz que compete ao Senado processar e julgar magistrados quanto a crimes de responsabilidade.

Apesar da possibilidade, senadores nunca decidiram pela saída de um ministro do cargo na história do Brasil e, mesmo se alcançar eventual apoio mínimo de parlamentares, uma análise do pedido precisa ser definida pelo presidente do Senado.

‌



No caso de Moraes, não há qualquer indicação de que o atual comando, de Davi Alcolumbre (União-AP), possa pautar alguma das 29 solicitações contra o ministro.

O número de pedidos apresentados coloca o magistrado como o com mais solicitações, entre os 70 pedidos de impeachment apresentados contra algum ministro da Corte.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp