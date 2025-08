Pai de santo é investigado por estupros no Distrito Federal Homem escolhia mulheres vulneráveis para cometer o crime em seu terreiro Brasília|Do R7, em Brasília 03/08/2025 - 22h26 (Atualizado em 03/08/2025 - 22h26 ) twitter

Suspeito fingia situações e dizia que entidades espirituais ordenavam que tivessem relações sexuais Agência Brasília/Arquivo

Um pai de santo é investigado por suspeita de estupro contra ao menos quatro mulheres e uma adolescente em Sobradinho, região administrativa do Distrito Federal.

De acordo com a investigação da PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal), o homem cometia o crime contra mulheres que frequentavam um terreiro de umbanda, criava uma cena e dizia que entidades espirituais ordenavam que eles tivessem relações sexuais.

Leandro Mota Pereira, conhecido como Pai Leandro de Oxossi, é suspeito de dopar e ameaçar as vítimas, que ele chamava para dormir na casa onde funciona o terreiro, para uma espécie de tratamento espiritual.

Ele costumava escolher mulheres com alguma vulnerabilidade e as ameaçam caso elas fizessem uma denúncia.

Os casos ocorriam desde maio do ano passado.

