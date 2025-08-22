RECORD Brasília destaca o papel da Amazônia como palco de debate sobre o futuro climático mundial Evento Caminhos para a COP30 discute a importância da Floresta Amazônica nas estratégias globais de preservação e desenvolvimento sustentável Brasília|Do R7, em Brasília 22/08/2025 - 16h02 (Atualizado em 22/08/2025 - 16h02 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Amazônia é vital para o equilíbrio climático global, regulando chuvas e capturando carbono.

COP30 em Belém do Pará em 2025 servirá como plataforma para discutir a preservação e o desenvolvimento sustentável.

Evento "Caminhos para a COP30" visa engajar a sociedade em questões climáticas e promover soluções inovadoras.

Inscrições para o evento estão abertas e a participação é gratuita, com emissão de certificados.

A COP30 é uma oportunidade histórica para o Brasil mostrar ao mundo a relevância da Amazônia Rafael Medelima/COP30 Amazônia - 25.07.2025

A Amazônia é muito mais do que um patrimônio natural do Brasil — trata-se de um dos principais reguladores climáticos do planeta, com papel essencial no equilíbrio das chuvas, na captura de carbono e na manutenção da biodiversidade global.

Em tempos de agravamento da crise climática, é impossível pensar em soluções sustentáveis sem reconhecer a floresta amazônica como protagonista nas estratégias internacionais de preservação e desenvolvimento sustentável.

A COP30, sediada em Belém do Pará em 2025, representa uma oportunidade histórica para o Brasil mostrar ao mundo a relevância da Amazônia e seu potencial de liderança na transição ecológica global.

O evento reunirá líderes internacionais para definir metas e ações concretas de enfrentamento às mudanças climáticas, colocando a floresta no centro do debate mundial — não somente como símbolo ambiental, mas como agente ativo de soluções inovadoras.

Mais do que preservar, o desafio é valorizar a Amazônia de forma inteligente e sustentável, com políticas públicas eficazes, incentivo à bioeconomia, ciência, inovação e respeito às comunidades tradicionais.

É fundamental integrar desenvolvimento econômico e conservação ambiental, consolidando a floresta como pilar de um novo modelo de futuro — mais justo e equilibrado.

Evento da RECORD Brasília

Visando aprofundar esse debate e engajar a sociedade em torno da pauta climática, a RECORD Brasília promove no dia 26 de agosto (terça-feira), das 8h30 às 12h, o evento Caminhos para a COP30, em parceria com a Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), no Instituto IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa), localizado na Asa Sul, em Brasília.

O encontro reunirá representantes de empresas de atuação nacional, especialistas e lideranças comprometidas com a construção de soluções sustentáveis para o Brasil e o mundo.

O evento é gratuito, com emissão de certificado de participação (4h), e está com inscrições abertas pelo site: cop30.recordbrasilia.com.br.

