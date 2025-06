Parabólica digital gratuita alcança 5 milhões de famílias com baixa renda Programa federal substitui antenas antigas e ajuda a liberar faixa para funcionamento do 5G em todo o território nacional Brasília|Do R7, em Brasília 11/06/2025 - 18h59 (Atualizado em 11/06/2025 - 18h59 ) twitter

Da esquerda para direita: Leandro Guerra, CEO da EAF; Frederico de Siqueira Filho, ministro das Comunicações; Carlos Baigorri, presidente da Anatel; Márcio Novaes, presidente da Abratel; e Flávio Lara Resende, presidente da Abert Shizuo Alves/MCom - 11.06.2025

Cerca de 5 milhões de famílias brasileiras passaram a contar com o novo modelo de parabólica digital, distribuída sem custo por uma política pública em fase de conclusão. A iniciativa ocorreu por meio do programa Siga Antenado.

O projeto visa substituir antenas tradicionais por equipamentos compatíveis com a faixa de 3,5 GHz, necessária para o funcionamento do 5G.

O anúncio da ação veio nesta quarta-feira (11), em Brasília, e se estende a todas as unidades da federação, com atenção a regiões onde o sinal terrestre é mais instável.

A iniciativa tem coordenação do Ministério das Comunicações com apoio da EAF (Entidade Administradora da Faixa) e supervisão da Anatel. E priorizou famílias cadastradas no CadÚnico, promovendo acesso a uma transmissão mais estável, som e imagem em alta definição, além de mais de 100 canais abertos.

Segundo o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, a medida amplia o acesso à informação e contribui para preparar o país para a nova etapa da conectividade.

“Atingir cinco milhões de lares com esse benefício gratuito é uma conquista histórica. Estamos promovendo inclusão digital, ampliando o acesso à informação de qualidade e preparando o Brasil para a nova era da conectividade”, afirmou.

Redes móveis

Com a troca dos aparelhos também foi possível liberar com antecedência a faixa usada pela nova geração de redes móveis. A limpeza do espectro foi concluída 14 meses antes do prazo definido.

Leandro Guerra, presidente da EAF, ressaltou o impacto do projeto em larga escala, mencionando o desafio logístico e a articulação com diversos setores públicos e privados.

O prazo para solicitar a instalação da nova antena termina em 30 de junho. Famílias que se enquadram nos critérios devem fazer o agendamento por meio do site sigaantenado.com.br ou pelo telefone 0800 729 2404, que também responde por WhatsApp.

Desde maio, o programa passou a contemplar moradores de 323 municípios com cobertura terrestre limitada, mesmo sem uso prévio de parabólica. Essa etapa adicional inclui localidades em 16 estados, com destaque para Piauí, Maranhão e Tocantins.

