PCDF investiga servidores do Detran que cobravam para emitir documentos irregulares no DF Pelo menos dois servidores são investigados; polícia cumpriu quatro mandados de busca e apreensão nesta segunda-feira Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 17/03/2025 - 08h58 (Atualizado em 17/03/2025 - 10h01 )

Dois servidores são investigados PCDF/Divulgaçãpo

A Polícia Civil do Distrito Federal investiga dois servidores do Detran-DF (Departamento de Trânsito) que cobravam R$ 50 para emitir documentos irregulares na capital do país. O caso é conduzido pela 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) que apura corrupção passiva, inserção de dados falsos no sistema e condescendência criminosa dos envolvidos. Ao todo, a polícia cumpriu quatro mandados de busca e apreensão, nesta segunda-feira (17), nas sedes do Detran em Brazlândia, SIA (Setor de Indústria e Abastecimento), Incra 09 e na Ponte Alta.

Durante as buscas, foram apreendidos documentos, computadores, celulares e dispositivos eletrônicos que podem conter provas adicionais sobre o esquema. A polícia tenta identificar a extensão dos crimes e outros envolvidos.

As investigações começaram a partir de denúncias registradas na Ouvidoria do DF. A dupla de servidores emitiam Autorizações para Transferência de Propriedade do Veículo sem a exigência de documentação obrigatória. Os envolvidos facilitavam esses serviços para proprietários de agências de veículos. Além disso, um dos investigados estaria envolvido na compra e venda de veículos, acumulando benefícios financeiros indevidos ao burlar procedimentos internos de fiscalização.

Na apuração, a Polícia Civil identificou que quase metade das emissões realizadas por um dos servidores tinham irregularidades graves, incluindo a inexistência de registros processuais e a ausência de documentos essenciais.

Os agentes também identificaram 14 transações envolvendo compra e venda de veículos por um dos suspeitos, reforçando os indícios de atividade econômica irregular do servidor público.

A operação teve o apoio da Corregedoria do Detran.

O que diz o Detran?

Em nota, o Detran-DF disse que acompanha e colabora com as investigações da polícia. “O órgão mantém o sigilo necessário para preservar o andamento do inquérito. Além disso, o Detran-DF esclarece que o(s) servidor(es) envolvido(s) será(ão) imediatamente afastado(s) de suas funções. O caso já está sob análise da Corregedoria, que adotará as medidas disciplinares cabíveis”, reforçou.