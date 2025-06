Pelo menos 86 milhões de brasileiros planejam tirar férias em julho, mostra pesquisa Cerca de 83% deles tem planos de viajar e 95% querem descansar no próximo mês, segundo pesquisa do Instituto Locomotiva Brasília|Do R7, em Brasília 28/06/2025 - 08h57 (Atualizado em 28/06/2025 - 08h57 ) twitter

Metade dos brasileiros pretende viajar Paulo H. Carvalho/Agência Brasília - 01.06.2024

Mais da metade dos brasileiros (53%) pretende tirar férias em julho, o equivalente a 86 milhões de pessoas. A maior parte desse grupo, quase 71 milhões, querem viajar no período, e quase 95% pretendem tirar o mês de julho para descansar. Os dados são de levantamento do Instituto Locomotiva realizado em parceria com a QuestionPro.

O estudo aponta que o período de recesso escolar, além de ser uma pausa nas aulas para estudantes e professores, movimenta o turismo, o comércio e o setor de serviços.

Para o presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles, “as férias de julho fazem parte do calendário escolar, mas o impacto vai muito além das salas de aula”.

“Enquanto os filhos entram em recesso, milhares de pais e mães precisam se desdobrar para conciliar trabalho e cuidado, organizar passeios ou buscar alternativas acessíveis de lazer”, explica.

A pesquisa ouviu 1.500 brasileiros entre os dias 17 e 23 de junho. Entre as principais atividades listadas por quem pretende aproveitar o período, estão descansar (95%), ir ao shopping (84%), e viajar (83%).

O número de brasileiros que quer viajar chega a 71 milhões, com a praia como principal destino. O estudo também revela que a família será a principal companhia nas viagens e que hotéis e pousadas lideram como tipo de hospedagem mais escolhida.

“Quando 83% dos brasileiros que pretendem tirar férias em julho dizem que vão viajar, estamos falando de uma engrenagem que movimenta a economia. Cada viagem aciona uma cadeia: transporte, hospedagem, alimentação, lazer, comércio local”, afirma Meirelles.

Além das viagens, 80% dos brasileiros que vão tirar férias pretendem ir ao cinema, 76% planejam visitar amigos e parentes, enquanto 73% devem receber visitas em casa. Já 49% afirmam que pretendem participar de eventos religiosos ou retiros.

