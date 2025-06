Aneel mantém bandeira vermelha para conta de luz em julho Contas continuarão recebendo adicional de de R$ 4,46 para cada 100 quilowatts-hora Brasília|Do R7 27/06/2025 - 17h06 (Atualizado em 27/06/2025 - 18h43 ) twitter

Agência alega que, ao acionar a bandeira vermelha, 'reforça a importância do uso responsável da energia elétrica'" Fábio Rodrigues Pozzebom/Arquivo/Agência Brasil

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) informou, nesta sexta-feira (27), que as contas de energia elétrica para julho deste ano continuarão recebendo um adicional de R$ 4,46 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. A Aneel, portanto, manteve a bandeira vermelha para a conta de energia.

De acordo com a Aneel, a continuidade das chuvas abaixo da média em todo o país reduziu a geração de energia por hidrelétricas.

“Esse quadro tende a elevar os custos de geração de energia, devido à necessidade de acionamento de fontes mais onerosas para geração, como as usinas termelétricas”, informou a agência.

O sistema de bandeiras para nivelar as tarifas foi criado pela agência em 2015 para indicar os custos da geração de energia no Brasil. A ideia é refletir o custo variável da produção de energia, considerando a disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis, e o acionamento de fontes de geração mais caras como as termelétricas.

“Com o acionamento da bandeira vermelha patamar 1, a Aneel reforça a importância da conscientização e do uso responsável da energia elétrica”, concluiu a agência.

