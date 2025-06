‘Perseguição continua’, diz Bolsonaro sobre inquérito que investiga Eduardo Ex-presidente foi ouvido como testemunha pela Polícia Federal nesta quinta-feira Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 05/06/2025 - 18h25 (Atualizado em 05/06/2025 - 18h38 ) twitter

Ex-presidente Bolsonaro afirma que sofre perseguição no Brasil Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - Arquivo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chamou, nesta quinta-feira (5), a investigação sobre a conduta do filho dele Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos de “perseguição” . Em entrevista à imprensa após o depoimento, Bolsonaro comparou as ações do deputado licenciado com o que foi feito pelo PT (Partido dos Trabalhadores) durante a prisão do presidente Lula. “O que meu filho faz nos EUA, muito pior foi feito, se é que tem algo ruim agora, no passado, quando o Lula tava preso”, declarou.

“O PT rodou o mundo denunciando a Justiça brasileira como parcial, como a justiça que estava perseguindo o Lula preso”, explicou, após ser ouvido pela Polícia Federal. Bolsonaro disse, ainda, que caso Eduardo estivesse cometendo qualquer ato irregular enquanto está nos Estados Unidos, “parte do parlamento americano que ele mantém contato estaria cometendo crime também”.

Bolsonaro também disse ter enviado R$ 2 milhões a Eduardo para bancar os gastos dele nos EUA. O ex-presidente disse ter feito isso para não ver o filho passando dificuldade.

“Tem o financiamento do meu filho, não financiamento de qualquer ato ilegal. [Eduardo] pediu para mim: ‘Pai, estou com a esposa aqui, uma menina de 4 anos — que é minha neta — e um garoto de 1 ano — que é meu neto. Pode me ajudar?’ Ajudei, botei um dinheiro na conta dele, bastante até. E ele tá levando a vida dele. Dinheiro limpo, legal, Pix”, explicou Bolsonaro.

‌



“Botei R$ 2 milhões na conta dele, porque lá fora é tudo mais caro, tenho dois netos. Ele está lá fora, eu não quero que ele passe por dificuldades. É muito? É bastante dinheiro. Lá nos Estados Unidos pode nem ser tanto, US$ 350 mil. Mas eu quero o bem-estar dele, e graças a Deus eu tive como depositar dinheiro na conta dele”, continuou o ex-presidente.

Investigação sobre Eduardo

Eduardo tem afirmado publicamente que busca junto ao governo dos Estados Unidos a imposição de sanções contra membros do STF (Supremo Tribunal Federal), da PGR (Procuradoria-Geral da República) e da Polícia Federal por considerar que há uma perseguição política contra ele e o pai.

‌



O deputado é investigado por coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

A investigação foi aberta a pedido da PGR, que disse que as ações de Eduardo nos EUA buscam intimidar autoridades envolvidas em processos contra Jair Bolsonaro e aliados, o que configuraria tentativa de obstrução judicial e interferência em outros Poderes.

