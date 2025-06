Eduardo Bolsonaro promete ampliar ofensiva contra Moraes: ‘Segurar o seu ímpeto ditatorial’ Em entrevista exclusiva à Record, deputado licenciado diz que vai intensificar articulações nos EUA e reforça que não retornará ao Brasil sob risco de ‘cabresto judicial’ Brasília|Iasmin Costa 01/06/2025 - 14h45 (Atualizado em 01/06/2025 - 14h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Eduardo critica a convocação do pai para depor sobre a atuação do deputado federal nos EUA Reprodução/Vídeo enviado à Record - 30.05.2025

Eduardo Bolsonaro, atualmente licenciado da Câmara dos Deputados, afirmou que vai ampliar suas ações no exterior contra o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

Em entrevista exclusiva à Record, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro declarou que seguirá nos Estados Unidos mobilizando congressistas e autoridades americanas para aplicar sanções ao magistrado, acusando-o de liderar o que classificou como “regime de exceção”.

Segundo o parlamentar, a resposta às recentes decisões do STF não será o recuo, mas o aumento da pressão.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“A gente tem que agora acelerar os passos para sancionar Moraes, para segurar o seu ímpeto ditatorial. Quanto mais o regime acelera a perseguição, mais nós temos que acelerar também as consequências para eles”, prometeu.

‌



Eduardo criticou a inclusão de seu pai em uma intimação recente, sustentando que não há vínculo entre as ações dele nos EUA e o ex-presidente. “Eu achava que a Constituição Brasileira não permitia que você fosse responsabilizado por atos de terceiro. É por isso que eu estou falando que não tem nada a ver em chamar o meu pai.”

O ex-presidente vai depor em inquérito sobre a atuação de Eduardo nos Estados Unidos. O deputado federal recebeu autorização para fazer o depoimento por escrito.

‌



Retorno ao Brasil

Sobre a possibilidade de retornar ao Brasil, o deputado afirmou que isso só ocorrerá se houver segurança jurídica. Ele reiterou que abriu mão do salário e do mandato temporariamente, mas que permanecerá fora do país enquanto considerar haver risco de retaliação institucional.

“Como eu anunciei no vídeo de exílio que postei nas minhas redes sociais, o tempo que eu estou aqui, ele é indefinido. Não existe uma data certa, uma data limite”, explicou.

‌



Para ele, mesmo que fique sem salário ou privilégios do cargo, é preferível ficar nos Estados Unidos, “lutando para trazer uma solução para o Brasil”. “Eu não posso voltar e ficar sobre o cabresto de Alexandre de Moraes. É por isso que eu estou aqui fora, indo às últimas consequências.”

Nas conversas com congressistas americanos, Eduardo afirmou buscar apoio para a aplicação da Global Magnitsky Act contra o ministro.

“Nós já estamos enviando para as autoridades americanas com as quais nós temos relacionamento a gravidade do que está ocorrendo no Brasil. Isso está sendo noticiado pela mídia internacional inteira”, analisou.

Denúncia de coação

O parlamentar também respondeu sobre as investigações envolvendo sua atuação nos EUA. Negou qualquer tentativa de coação e sustentou que as medidas propostas seguem instrumentos legais do sistema americano.

“Não adianta falar que eu estou fazendo coação durante o processo, como o procurador-geral da República tentou dizer recentemente [...], porque eu não tenho nenhum meio de cumprimento dessa coação”, defendeu-se.

Eduardo argumenta que, para se configurar a coação, é preciso que o instrumento, no caso a sanção, seja algo ilícito.

“No entanto, esse é um instrumento válido na legislação americana. [...] Então, se eu estou cometendo crime por conta disso, então é dizer que Marco Rubio [secretário de Estado norte-americano] e todos os outros congressistas que estão nos apoiando nessa causa também estão cometendo crime”, analisa.

A licença parlamentar termina em julho. Questionado sobre um possível pedido de asilo ou renúncia, Eduardo disse apenas que não há data definida para voltar ao país e que sua prioridade é o trabalho político fora do Congresso.

“Não vim tirar férias. Estou construindo uma resposta internacional ao que acontece no Brasil. Isso é maior que um mandato”, concluiu.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp