PF apura desvio de verbas da pandemia em operação que mira contratos de cestas básicas
Agentes cumprem 51 mandados de busca e apreensão em Palmas, Araguaína, Distrito Federal, Imperatriz e João Pessoa
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (3) a segunda fase da Operação Fames-19, que investiga suspeitas de desvio de recursos públicos destinados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19, incluindo verbas para a compra de cestas básicas.
De acordo com a corporação, as investigações, que tramitam sob sigilo no STJ (Superior Tribunal de Justiça), apontam indícios de fraudes em contratos firmados entre 2020 e 2021.
Os alvos teriam se aproveitado do estado de emergência em saúde e assistência social para obter vantagens indevidas em licitações.
Mais de 200 policiais cumprem 51 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares, em Palmas (TO), Araguaína (TO), Distrito Federal, Imperatriz (MA) e João Pessoa (PB).
O objetivo é reunir provas sobre o uso de emendas parlamentares e supostos benefícios recebidos por agentes públicos e políticos.
Segundo a PF, foram pagos mais de R$ 97 milhões em contratos para fornecimento de cestas básicas e frangos congelados, com prejuízo estimado em mais de R$ 73 milhões aos cofres públicos.
Os valores desviados teriam sido ocultados na construção de empreendimentos de luxo, compra de gado e despesas pessoais.
