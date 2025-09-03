PF apura desvio de verbas da pandemia em operação que mira contratos de cestas básicas Agentes cumprem 51 mandados de busca e apreensão em Palmas, Araguaína, Distrito Federal, Imperatriz e João Pessoa Brasília|Do R7, em Brasília 03/09/2025 - 08h10 (Atualizado em 03/09/2025 - 08h14 ) twitter

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (3) a segunda fase da Operação Fames-19, que investiga suspeitas de desvio de recursos públicos destinados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19, incluindo verbas para a compra de cestas básicas.

De acordo com a corporação, as investigações, que tramitam sob sigilo no STJ (Superior Tribunal de Justiça), apontam indícios de fraudes em contratos firmados entre 2020 e 2021.

Os alvos teriam se aproveitado do estado de emergência em saúde e assistência social para obter vantagens indevidas em licitações.

Mais de 200 policiais cumprem 51 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares, em Palmas (TO), Araguaína (TO), Distrito Federal, Imperatriz (MA) e João Pessoa (PB).

O objetivo é reunir provas sobre o uso de emendas parlamentares e supostos benefícios recebidos por agentes públicos e políticos.

Segundo a PF, foram pagos mais de R$ 97 milhões em contratos para fornecimento de cestas básicas e frangos congelados, com prejuízo estimado em mais de R$ 73 milhões aos cofres públicos.

Os valores desviados teriam sido ocultados na construção de empreendimentos de luxo, compra de gado e despesas pessoais.

Perguntas e respostas

Qual é o objetivo da Operação Fames-19?

A Operação Fames-19, deflagrada pela Polícia Federal, investiga suspeitas de desvio de recursos públicos destinados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19, incluindo verbas para a compra de cestas básicas.

Quais são os locais onde os mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos?

Os mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Palmas (TO), Araguaína (TO), Distrito Federal, Imperatriz (MA) e João Pessoa (PB).

Quantos mandados estão sendo cumpridos e quantos policiais estão envolvidos na operação?

Estão sendo cumpridos 51 mandados de busca e apreensão, com a participação de mais de 200 policiais na operação.

O que as investigações da PF revelaram até agora?

As investigações, que tramitam sob sigilo no STJ (Superior Tribunal de Justiça), apontam indícios de fraudes em contratos firmados entre 2020 e 2021, onde os alvos teriam se aproveitado do estado de emergência em saúde e assistência social para obter vantagens indevidas em licitações.

Qual é o valor total dos contratos investigados e qual o prejuízo estimado aos cofres públicos?

Foram pagos mais de R$ 97 milhões em contratos para fornecimento de cestas básicas e frangos congelados, com um prejuízo estimado em mais de R$ 73 milhões aos cofres públicos.

Como os valores desviados foram ocultados?

Os valores desviados teriam sido ocultados na construção de empreendimentos de luxo, compra de gado e despesas pessoais.

