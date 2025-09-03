Produção industrial chega ao quarto mês sem crescimento, mas acumula alta de 1,1% no ano Setor teve queda de 0,2% em julho; influência negativa mais importante do mês foi assinalada por metalurgia (-2,3%) Economia|Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 03/09/2025 - 09h26 (Atualizado em 03/09/2025 - 10h30 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A produção industrial no Brasil teve queda de 0,2% de junho para julho de 2025.

O setor acumula um crescimento de 1,1% no ano até agora, mas sem aumento nos últimos quatro meses.

Metalurgia foi o principal responsável pela queda, com -2,3% em julho.

Entre as atividades com alta, destacam-se produtos farmacêuticos (7,9%) e alimentícios (1,1%). Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Setor apresentou queda de 0,2% em julho José Patrício/Estadão Conteúdo - 20.03.2015

A produção industrial brasileira registrou variação negativa de 0,2% na passagem de junho para julho, segundo dados da Pesquisa Industrial Mensal, divulgados nesta quarta-feira (3) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

No acumulado do ano, o setor apresenta crescimento de 1,1% e, em 12 meses, de 1,9%. A média móvel trimestral, encerrada em maio, ficou em 0,3%.

Na passagem de junho para julho de 2025, duas das quatro grandes categorias econômicas e 13 dos 25 ramos industriais pesquisados mostraram queda na produção.

Entre as atividades, a influência negativa mais importante foi assinalada por metalurgia (-2,3%), que interrompeu dois meses consecutivos de avanço na produção.

Outras contribuições negativas relevantes sobre o total da indústria vieram de:

outros equipamentos de transporte (-5,3%)

impressão e reprodução de gravações (-11,3%)

bebidas (-2,2%)

manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos (-3,7%)

equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (-2%)

produtos diversos (-3,5%)

produtos de borracha e de material plástico (-1%).

Por outro lado, entre as 11 atividades que mostraram avanço na produção, produtos farmoquímicos e farmacêuticos (7,9%), produtos alimentícios (1,1%), indústrias extrativas (0,8%) e produtos químicos (1,8%) exerceram os principais impactos em julho de 2025.

Vale destacar também as influências positivas registradas por coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (0,6%), máquinas e equipamentos (1,2%) e celulose, papel e produtos de papel (0,7%).

Categorias econômicas

Entre as grandes categorias econômicas, ainda na comparação com o mês imediatamente anterior, bens de consumo duráveis (-0,5%) e bens de capital (-0,2%) registraram as taxas negativas em julho.

Por outro lado, os setores produtores de bens intermediários (0,5%) e de bens de consumo semi e não duráveis (0,1%) mostraram os resultados positivos neste mês.

Julho de 2025 x julho de 2024

Na comparação com igual mês do ano anterior, o setor industrial assinalou variação positiva de 0,2%, com resultados positivos em uma das quatro grandes categorias econômicas, 12 dos 25 ramos, 39 dos 80 grupos e 47,8% dos 789 produtos pesquisados.

Entre as atividades, a principal influência positiva no total da indústria foi registrada por indústrias extrativas (6,3%), impulsionada, principalmente, pela maior produção dos itens óleos brutos de petróleo e gás natural.

Houve também contribuições positivas assinaladas pelos ramos de produtos alimentícios (2,2%), de produtos farmoquímicos e farmacêuticos (12%), de máquinas e equipamentos (5,2%), de produtos químicos (1,9%), de produtos têxteis (9,9%), de celulose, papel e produtos de papel (3,8%) e de manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos (8,7%).

Vale citar que julho de 2025 (23 dias) teve o mesmo número de dias úteis que igual mês do ano anterior (23).

