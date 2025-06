PF cumpre mandados de prisão contra suspeitos de ataques hackers a sites públicos Entre alvos afetados, segundo as investigações, estariam sistemas ligados ao Poder Judiciário, universidades e empresas públicas Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 10/06/2025 - 08h36 (Atualizado em 10/06/2025 - 08h36 ) twitter

Além disso, agentes também cumpriram quatro mandados de busca e apreensão Divulgação/PF - 10.6.2025

Agentes da Polícia Federal cumpriram dois mandados de prisão e quatro de busca e apreensão contra integrantes de um grupo suspeito de promover ataques cibernéticos a sites de instituições públicas e privadas brasileiras.

Entre os alvos afetados, segundo as investigações, estariam sistemas ligados ao Poder Judiciário, universidades públicas e empresas estatais, cuja instabilidade operacional causou prejuízos à prestação de serviços à sociedade.

Os mandados foram cumpridos no Distrito Federal, em São Paulo e no Paraná. As ordens judiciais foram autorizadas pela 15ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do DF.

A corporação apura a atuação de indivíduos que operavam sob pseudônimos e se apresentavam em fóruns clandestinos de compartilhamento de dados como autores de diversos ataques cibernéticos.

‌



Investigação apura a atuação de indivíduos que operavam sob pseudônimos e que se apresentavam em fóruns clandestinos Divulgação/PF - 10.6.2025

Durante as investigações, foram identificados indícios do uso de infraestrutura internacional para mascaramento de protocolo de internet (IP), uso de redes privadas virtuais (VPNs), além da publicação de conteúdos reivindicatórios em fóruns especializados na deep web.

Diante dos fatos, os investigados poderão responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático; interrupção ou perturbação de serviço telemático; associação criminosa; e divulgação de dados obtidos ilicitamente.

