PF desarticula esquema de tráfico sexual para a Europa e bloqueia R$ 6,6 milhões

Os suspeitos poderão responder pelos crimes de associação criminosa e tráfico de pessoas Divulgação/Polícia Federal/Arquivo

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta terça-feira (15), três mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e um de prisão preventiva em São Paulo, no âmbito de uma investigação sobre um esquema de tráfico internacional de mulheres para fins de exploração sexual na Europa.

A Justiça também autorizou o sequestro e bloqueio de bens e valores dos investigados, que somam até R$ 6,6 milhões, além da apreensão de quatro passaportes e do impedimento de que as respectivas investigadas deixem o país.

As investigações, iniciadas em 2024, apontam que o grupo aliciava brasileiras — especialmente mulheres com perfil de modelo — por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens.

“As vítimas eram atraídas com promessas de altos ganhos financeiros, passagens e hospedagem. No entanto, ao chegarem ao exterior, eram submetidas a condições degradantes, jornadas exaustivas, ameaças, retenção de documentos, exploração financeira e violência física e psicológica”, afirmou a PF.

O inquérito foi instaurado com base em provas colhidas durante diligências e na colaboração de uma das vítimas, que relatou detalhes da atuação da rede criminosa após retornar ao Brasil.

“A investigação também identificou a participação de pessoas no território nacional, especialmente no Distrito Federal, que auxiliavam no recrutamento e agenciamento das vítimas, inclusive organizando atendimentos realizados na Europa”, explicou a corporação.

A apuração segue em andamento para identificar todos os envolvidos e responsabilizar os autores pelos crimes cometidos.

Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa e tráfico de pessoas.

“A Polícia Federal reitera seu compromisso no combate ao tráfico de pessoas e à exploração sexual, e reforça a importância da denúncia como ferramenta essencial no enfrentamento desses crimes. Informações podem ser encaminhadas, de forma anônima, por meio do site www.gov.br/pf ou pelo telefone 194″, concluiu a PF.

