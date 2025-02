PF investiga grupo que fraudou dados de presos no sistema do Conselho Nacional de Justiça Agentes cumprem nesta quinta-feira (13) oito mandados de busca e apreensão em Goiânia (GO); 15 processos foram alterados Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 13/02/2025 - 08h28 (Atualizado em 13/02/2025 - 10h17 ) twitter

PF investiga grupo que fraudou dados do CNJ Reprodução/Polícia Federal - Arquivo

A PF (Polícia Federal) cumpre na manhã desta quinta-feira (13) oito mandados de busca e apreensão em Goiânia (GO), para investigar um grupo suspeito de obter acesso, de forma fraudulenta, aos sistemas de execução penal e de mandados de prisão, do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

As alterações no sistema do CNJ foram detectadas no início da invasão e o órgão adotou providências para a segurança dos dados, além de ter acionado a PF. A operação recebeu o nome de Data Change.

De acordo com a PF, a “investigação revelou que as fraudes consistiam em alterações de dados relacionados às penas e inserção de documentos falsos, havendo ainda indícios da participação de alguns advogados”.

Essas alterações indevidas, argumenta o órgão, visavam adiantar as datas para progressão de regime, de modo que os presos pudessem progredir rapidamente do regime fechado para o semiaberto, quando então rompiam a tornozeleira e se tornavam foragidos da Justiça.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Segundo a PF, entre os beneficiados com as inserções fraudulentas estão condenados com mais de 60 anos de prisão e integrantes de facção criminosa. A instituição detectou 15 processos de execução com indícios de fraude. O número pode aumentar, uma vez que a investigação está em curso.