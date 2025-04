PF mira grupo internacional de tráfico de drogas e cumpre 31 mandados de prisão temporária Justiça Federal determinou bloqueio e apreensão de R$ 1,32 bi dos investigados; operação contou com ações dos EUA, Espanha e França Brasília|Do R7, em Brasília 29/04/2025 - 08h23 (Atualizado em 29/04/2025 - 08h23 ) twitter

Operação da PF bloqueou R$ 1 bi de envolvidos PF/Divulgação - 29.04.2025

A PF (Polícia Federal) deflagrou na manhã desta terça-feira (29) uma operação contra um grupo de tráfico internacional de drogas. Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva, 31 mandados de prisão temporária e 62 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Juízo da 5ª Vara Federal de Santos (SP). Os mandados foram cumpridos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Pará e Santa Catarina.

A operação, denominada Narco Vela, identificou que o grupo enviava drogas para os continentes europeu e africano. Eles usavam equipamentos de satélite e embarcações, como barcos e veleiros, para atravessar o oceano com as substâncias. O grupo também foi alvo de um bloqueio e apreensão de bens de R$ 1,32 bilhão, determinado pela Justiça Federal.

Segundo a PF, a investigação começou a partir de um aviso do DEA (Drug Enforcement Agency) — agência federal dos Estados Unidos responsável por coordenar e conduzir investigações sobre drogas ilícitas — sobre uma apreensão de três toneladas de cocaína em fevereiro de 2023, dentro de um veleiro brasileiro, em alto mar, próximo ao continente africano.

A abordagem, na ocasião, foi feita pela Marinha Americana. Outros carregamentos também foram interceptados em águas internacionais pela Guarda Civil Espanhola e pela Marinha Francesa.

‌



Os investigados poderão responder por tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e integração de organização criminosa.

