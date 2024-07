PGR denuncia mulher que pichou ‘Perdeu, Mané’ na estátua da Justiça no 8 de Janeiro

‌



STF já validou acordos do 8 de janeiro Marcelo Camargo/Agência Brasil

A PGR (Procuradoria-Geral da República) apresentou ao STF (Supremo Tribunal Federal) uma denúncia contra Débora Rodrigues dos Santos, acusada de escrever “perdeu, mané” na estátua da Justiça, que fica em frente à Corte, no dia 8 de janeiro de 2023. O caso está sob segredo de justiça. Caso o STF aceite a denúncia, a mulher pode virar ré e responder a uma ação penal. O R7 tenta contato com a defesa da mulher.

A frase remete a uma declaração dada pelo ministro Luís Roberto Barroso a um grupo que o hostilizou durante viagem aos Estados Unidos em 2022.

Desde setembro, o Supremo condenou ao menos 226 pessoas envolvidas nos atos extremistas e absolveu apenas uma. As penas variam entre 12 e 17 anos de prisão. Ao todo, a Corte recebeu 1.345 denúncias. Desse total, 1.113 foram suspensas para que a PGR avalie se vai propor acordos que evitem a condenação.

Os atos extremistas que resultaram na depredação dos prédios dos Três Poderes deixaram um prejuízo material de R$ 20,7 milhões. Nas condenações, o STF vem estabelecendo o pagamento de uma multa de R$ 30 milhões, dividida entre todos os réus, por danos coletivos.

As sessões de julgamentos dos réus do 8 de janeiro começaram no dia 14 de setembro, no plenário presencial da Corte. Entretanto, os julgamentos dos casos passou a ocorrer em plenário virtual. Nesta modalidade, não há discussão entre os ministros, apenas a apresentação do voto. Se houver um pedido de vista, o julgamento é suspenso. Já se tiver um pedido de destaque, a análise do caso em julgamento é levada ao plenário físico.