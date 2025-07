PGR reage com indignação a sanção dos EUA contra Moraes e defende atuação do STF Procuradoria manifesta solidariedade ao ministro e afirma que decisões do Supremo possuem exatidão técnica Brasília|Do R7, em Brasília 30/07/2025 - 21h43 (Atualizado em 30/07/2025 - 21h43 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA A Procuradoria-Geral da República condenou a sanção imposta pelos EUA ao ministro Alexandre de Moraes.

A PGR considera a decisão uma interferência inaceitável na autonomia do Judiciário brasileiro.

A nota expressou solidariedade ao STF e reforçou a confiança nas decisões da Corte.

A sanção se baseia na Lei Magnitsky, resultando em bloqueio de bens e restrições para Moraes nos EUA. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Ministros do STF devem se manifestar até sexta-feira sobre sanções a Moraes Bruno Peres/Agência Brasil/Bruno Peres/Agência Brasil

A Procuradoria-Geral da República divulgou nota nesta quarta-feira (30) condenando, com veemência, a decisão do governo norte-americano de sancionar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no exercício de suas atribuições constitucionais.

Segundo o texto, a PGR recebeu a medida com “assombro” e classificou a ação como uma interferência inaceitável na autonomia do Judiciário brasileiro. A instituição expressou solidariedade ao magistrado, ao STF e a todo o sistema de Justiça nacional.

“A Procuradoria-Geral da República recebe com assombro a notícia da imposição por Estado estrangeiro de sanção ao eminente Ministro Alexandre de Moraes em decorrência do desempenho de suas funções jurisdicionais”, afirma a nota.

Nota rejeita pressão externa

O posicionamento reforça a confiança institucional nas decisões da Corte e de seus integrantes, além de rejeitar qualquer tipo de pressão externa sobre o sistema jurídico do país.

“Renova o reconhecimento da exatidão técnica das deliberações do Supremo Tribunal Federal e dos seus integrantes”, conclui o texto. O próprio STF divulgou nota manifestando apoio a Moraes, mas ministros ainda falaram sobre o assunto na sexta-feira (1º).

A sanção imposta pelos Estados Unidos teve como base a Lei Magnitsky, que permite a aplicação de restrições econômicas a estrangeiros acusados de corrupção ou violações de direitos humanos.

Moraes teve contas e bens bloqueados em território americano, além de estar impedido de entrar no país.

