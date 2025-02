Plano para melhorias no sistema penitenciário brasileiro será lançado nesta quarta-feira Documento atende a determinação do Supremo que reconheceu a violação de direitos da população carcerária Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 12/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/02/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Plano foi elaborado pelo CNJ e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública Marcelo Camargo/Agência Brasil - 12.1.2017

O Plano Pena Justa, desenvolvido pelo Poder Judiciário e pelo Poder Executivo para enfrentar desafios urgentes do sistema prisional brasileiro, será lançado nesta quarta-feira (12). O documento atende a determinação do Supremo que, em outubro de 2023, reconheceu a violação de direitos fundamentais da população carcerária.

Durante o evento, serão assinados diversos acordos para a execução e o monitoramento do plano. Também haverá o lançamento do Emprega 347, um conjunto de ações do Pena Justa que busca garantir ocupação para 100% das pessoas presas, além da apresentação de um selo comemorativo em parceria com os Correios.

O Pena Justa foi montado ao longo de 2024 pelo CNJ e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Está dividido em quatro eixos de atuação:

O primeiro eixo aborda o controle de vagas no sistema prisional e estratégias para reduzir a superlotação;

O segundo eixo concentra-se na estrutura dos presídios e na garantia de condições básicas para a sobrevivência dos custodiados, incluindo saneamento, higiene e alimentação, além de estratégias para oferecer trabalho e educação às mais de 600 mil pessoas presas no país;

O terceiro eixo prevê ações para apoiar a reintegração de pessoas egressas do sistema prisional, promovendo pertencimento e ajudando a quebrar ciclos de violência, além de reduzir a reincidência;

O quarto eixo apresenta medidas para que cessar o chamado estado de coisas inconstitucional (quando uma situação de violação generalizada de direitos fundamentais persiste por muito tempo sem que haja medidas para resolver isso).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Estado de coisas inconstitucional

Em outubro de 2023, o Supremo reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro. A corte decidiu que há violações dos direitos dos presos e determinou que os governos elaborem um plano de intervenção no sistema prisional.

‌



Os ministros estabeleceram que os governos estaduais e federal deveriam desenvolver planos para enfrentar os problemas no sistema prisional.

Ficou determinado, também, que a União elaborasse um projeto nacional de intervenção no sistema prisional, com prazo de seis meses para a apresentação e três anos para a execução.

‌



Em setembro de 2024, a AGU (Advocacia-Geral da União) enviou ao STF o plano nacional de melhorias no sistema prisional brasileiro. Segundo a AGU, o projeto foi consolidado pela União a partir dos dados apresentados pelos ministérios envolvidos, além de ter sido validado pela Casa Civil.

O órgão informou, ainda, que outras determinações do STF relacionadas ao processo judicial estão sendo cumpridas e que a “documentação necessária para homologação do plano está completa”.