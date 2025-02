‘Seremos parceiros e facilitadores’, diz novo secretário do Entorno no Distrito Federal Cristian Viana foi nomeado nesta terça; maiores desafios devem ser nas áreas de transporte e saúde Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 11/02/2025 - 16h20 (Atualizado em 11/02/2025 - 16h22 ) twitter

Ibaneis nomeou novo secretário nesta terça-feira Giovanna Inoue/R7 - 11.2.2025

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), empossou nesta terça-feira (11) Cristian Viana como secretário do Entorno, pasta recém-criada pelo Governo do DF. Segundo Viana, a secretaria será “parceira e facilitadora” dos trabalhos entre os governos do Distrito Federal e de Goiás e terá o “desafio de auxiliar os prefeitos” da região do Entorno, “sempre respeitando a autonomia de cada uma e do governo de GO”.

A Secretaria do Entorno, que havia sido extinta em junho de 2021, vai articular com as prefeituras das cidades de Goiás próximas à capital do país diversos projetos de desenvolvimento. Viana destacou que o trabalho da pasta vai se basear no diálogo e na participação social.

Segundo Ibaneis, ele decidiu recriar a pasta porque “entendeu que era o momento”. De acordo com o governador, Viana foi escolhido pela capacidade de diálogo, e que é preciso fazer uma interlocução com o Governo de Goiás e com as prefeituras.

Viana é formado em direito e já atuou no Governo do Distrito Federal. Foi gerente e diretor de unidade de atendimentos do NaHora, bem como foi subsecretário e secretário-adjunto de Defesa Civil na secretaria. Atualmente, é presidente do Podemos-DF.

O chefe do Executivo local também afirmou que na próxima semana vai se reunir com representantes de Goiás para falar sobre o transporte público do Entorno para o DF e discutir o preço das tarifas. Para ele, os valores altos sacrificam a população do Entorno, que não conseguem chegar ao DF, mas também as empresas da capital, que precisam da mão de obra.

Secretária do Entorno do Governo de Goiás, Caroline Fleury, elogiou a criação da pasta no DF, dizendo que a parceria é “importante”. “Precisa dessa parceria com Brasília, e não mais dependência do Entorno”, destacou.

O prefeito de Valparaiso de Goiás, Marcus Vinicius (MDB), afirmou que a parceria é benéfica para o Distrito Federal e para Goiás. “Certeza que o diálogo traz a harmonia entre tudo e vai fazer com que a gente avance ainda mais”, pontuou. “O sucesso do DF passa pela região do Entorno, e o sucesso de Goiás passa pela região do Entorno”, completou.