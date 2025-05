PM que morreu em acidente com caminhão no DF era motorista de Ibaneis Adilson Reis de Araújo Silva tinha 50 anos e era subtenente da Polícia Militar; governador lamentou morte nas redes sociais Brasília|Do R7, em Brasília 29/05/2025 - 11h11 (Atualizado em 29/05/2025 - 11h27 ) twitter

Adilson Reis de Araújo Silva era subtenente da PM Ibaneis Rocha/Instagram @ibaneisoficial - 29.05.2025

O policial militar que morreu após bater o carro na traseira de um caminhão fazia parte da equipe de segurança do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. O acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira (29) na EPNB (Estrada Parque Núcleo Bandeirante). Adilson Reis de Araújo Silva tinha 50 anos e era subtenente da Polícia Militar.

Em seu perfil nas redes sociais, Ibaneis escreveu uma mensagem lamentando a morte do motorista.

Hoje perdi um colaborador que me acompanhou desde o início de minha jornada no governo. Adilson Reis de Araújo Silva sofreu um acidente e não resistiu. Ainda ontem, passamos o dia juntos, pois era sua vez na escala dos motoristas. Foi nossa despedida. Vá em paz, Adilson, e que o… — Ibaneis Rocha (@IbaneisOficial) May 29, 2025

A vice-governadora, Celina Leão, também lamentou a morte e disse que o PM era um servidor público “dedicado e respeitado”.

O Governo do Distrito Federal perdeu, nesta madrugada (29), um servidor público dedicado e respeitado. Manifesto meu profundo pesar pelo falecimento do subtenente Adilson Reis de Araújo Silva, da Polícia Militar do DF, que atuava como motorista da equipe do governador Ibaneis… pic.twitter.com/0LCURlwhdH — Celina Leão (@celinaleao) May 29, 2025

Segundo o Corpo de Bombeiros do DF, o acidente ocorreu durante a madrugada no sentido Samambaia, na altura do Atacadão Costa. A vítima estava desacordada, presa no interior do veículo, com provável fratura na perna esquerda com sangramento, escoriações nas mãos e na cabeça.

‌



Silva ainda chegou a recobrar a consciência, mas apresentava desorientação e instabilidade na oxigenação. Ele foi encaminhado com prioridade para o Hospital de Base, mas não resistiu aos ferimentos.

