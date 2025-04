Polícia Civil prende integrantes do PCC que atuavam no Distrito Federal Investigações também revelaram que o recrutamento de novos membros ocorria dentro dos presídios Brasília|Ana Bianchini, da RECORD 30/04/2025 - 12h13 (Atualizado em 30/04/2025 - 12h15 ) twitter

Agentes da PCDF prenderam nove suspeitos de integrar PCC no DF Reprodução / PCDF

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu na manhã desta quarta-feira (30) nove suspeitos de envolvimento com a facção criminosa paulista PCC (Primeiro Comando da Capital). A operação mobilizou 70 policiais para cumprir 14 mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão. Até a publicação desta reportagem, cinco suspeitos ainda estavam foragidos.

As ordens judiciais foram cumpridas nas regiões de Samambaia, Areal, Sol Nascente, Itapoã, Ceilândia, Planaltina de Goiás e Jardim ABC.

As investigações, conduzidas pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Deco), tiveram início após a prisão de um homem por violência doméstica, em Brazlândia. O conteúdo do celular apreendido com o suspeito revelou não apenas sua ligação com a facção, mas também uma tentativa clara da organização criminosa de fortalecer a atuação no Distrito Federal.

De acordo com a polícia, cada um dos envolvidos exercia uma função específica dentro da organização, que é considerada altamente estruturada e organizada.

A operação contou com o apoio do Ministério Público, da Polícia Civil de Goiás e da Secretaria de Administração Penitenciária. As investigações também revelaram que o recrutamento de novos membros ocorria dentro dos presídios.

