R7 Brasília

Polícia Federal descarta suspeita de bomba em voo que fez pouso de emergência em Brasília

Tripulação encontrou bilhete com ameaça dentro do banheiro da aeronave; voo partiu de São Luís (MA) com destino a Campinas (SP)

Brasília|Do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • A Polícia Federal descartou a presença de explosivos em aeronave da Azul que fez pouso de emergência em Brasília.
  • O voo, que partiu de São Luís com destino a Campinas, desviou após bilhete com ameaça ser encontrado.
  • O plano de contingência do aeroporto foi acionado, mas as operações permaneceram normais em uma das pistas.
  • A Azul garantiu que todos os passageiros e tripulantes desembarcaram em segurança e investigações sobre a ameaça continuam.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

A Polícia Federal investiga, no Aeroporto Internacional de Brasília, uma suspeita de bomba em uma aeronave da Azul na noite desta quinta-feira (7).
A PF (Polícia Federal) descartou a presença de qualquer artefato explosivo na aeronave da Azul que fez um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Brasília na noite desta quinta-feira (7). Depois de varreduras antibombas, os agentes liberaram o avião para voltar a operar.

O voo partiu de São Luís (MA) com destino a Campinas (SP), mas desviou da rota após um bilhete com ameaça ser encontrado pela tripulação no toalete da aeronave. Diante da situação, segundo apurou a reportagem, o comandante declarou “mayday” — código internacional usado na aviação para indicar emergência grave — e pediu prioridade para pousar em Brasília.

LEIA TAMBÉM

A Polícia Federal continua com as investigações sobre a autoria da ameaça.

A Azul comunicou que o voo foi desviado “devido a questões de segurança envolvendo ameaça de artefato a bordo”. De acordo com a companhia, “o pouso aconteceu normalmente, e os clientes e tripulantes desembarcaram em total segurança”.


A Inframerica, administradora do Aeroporto Internacional de Brasília, também emitiu nota (Leia abaixo). Segundo a empresa, o plano de contingência do aeroporto foi acionado, como prevê o protocolo de segurança da concessionária, e uma pista teve a operação suspensa.

Leia a íntegra da nota da Azul

A Azul informa que o voo AD4816 (São Luiz-Viracopos) declarou emergência e precisou alternar para o aeroporto de Brasília, preventivamente, devido a questões de segurança envolvendo ameaça de artefato a bordo. O pouso aconteceu normalmente, e os Clientes e Tripulantes desembarcaram em total segurança.


A Azul vai garantir todo o suporte necessário após a liberação das autoridades. A Companhia ressalta que medidas como essas são necessárias para garantir a segurança de suas operações, valor primordial para a Azul.

Leia a íntegra da nota da Inframérica

A Inframerica, administradora do Aeroporto de Brasília, informa que na noite de hoje, um avião de São Luiz com destino a Viracopos, declarou emergência e alternou para o terminal brasiliense. A aeronave pousou às 20:45 e os passageiros e tripulação desembarcaram em total segurança.


Todo o plano de contingência do aeroporto foi acionado, como prevê o protocolo de segurança da concessionária. A Polícia Federal está atuando no local para averiguar a suspeita de um artefato no interior da aeronave.

As operações aéreas seguiram normal por uma das pistas do aeroporto, sem impacto em pousos e decolagens. O terminal aéreo da capital federal possui duas pistas paralelas, e no momento está com uma das pistas com a operação suspensa.

