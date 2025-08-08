Avião da Azul desvia rota e faz pouso de emergência em Brasília após suspeita de bomba
Voo partiu de São Luís (MA) com destino a Campinas (SP), mas mudou rota devido a suposto bilhete com ameaça no banheiro
Um voo da Azul que partiu de São Luís (MA) com destino a Campinas (SP) precisou desviar a rota e pousar no Aeroporto Internacional de Brasília, na noite desta quinta-feira (7), após uma suspeita de bomba a bordo.
Segundo informações preliminares, a tripulação teria encontrado um bilhete com ameaça no toalete da aeronave. Diante da situação, segundo apurou a reportagem, o comandante declarou “mayday” — código internacional usado na aviação para indicar emergência grave — e pediu prioridade para pousar em Brasília.
Após o pouso, a aeronave permaneceu posicionada na pista, aguardando a atuação das autoridades. Até o momento, nenhuma bomba foi encontrada a bordo do avião.
O R7 pediu um posicionamento da Azul sobre o episódio e também acionou a Inframerica, administradora do Aeroporto Internacional de Brasília, mas não recebeu retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.
