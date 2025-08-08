Avião da Azul desvia rota e faz pouso de emergência em Brasília após suspeita de bomba Voo partiu de São Luís (MA) com destino a Campinas (SP), mas mudou rota devido a suposto bilhete com ameaça no banheiro Brasília|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 07/08/2025 - 22h16 (Atualizado em 07/08/2025 - 22h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Um voo da Azul desviou para Brasília após uma suspeita de bomba a bordo.

A tripulação encontrou um bilhete com ameaças no toalete da aeronave.

O comandante declarou emergência e solicitou prioridade para pouso.

Nenhuma bomba foi encontrada após o pouso, e a situação está sob investigação. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Suspeita de bomba a bordo forçou pouso de emergência Marcelo Camargo/Agência Brasil - 29.7.2022

Um voo da Azul que partiu de São Luís (MA) com destino a Campinas (SP) precisou desviar a rota e pousar no Aeroporto Internacional de Brasília, na noite desta quinta-feira (7), após uma suspeita de bomba a bordo.

Segundo informações preliminares, a tripulação teria encontrado um bilhete com ameaça no toalete da aeronave. Diante da situação, segundo apurou a reportagem, o comandante declarou “mayday” — código internacional usado na aviação para indicar emergência grave — e pediu prioridade para pousar em Brasília.

Após o pouso, a aeronave permaneceu posicionada na pista, aguardando a atuação das autoridades. Até o momento, nenhuma bomba foi encontrada a bordo do avião.

O R7 pediu um posicionamento da Azul sobre o episódio e também acionou a Inframerica, administradora do Aeroporto Internacional de Brasília, mas não recebeu retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp