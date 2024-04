Polícia investiga grupo que furtava cartões de crédito e deu golpe de R$ 360 mil em vítimas Criminosos atuavam na saída de shows de grande movimento; apenas no DF, 35 ocorrências do crime foram registradas

Penas podem chegar a 23 anos de prisão Penas podem chegar a 23 anos de prisão (PCDF/Divulgação - 05/04/2024 )

A Polícia Civil do Distrito Federal investiga um grupo que trocava cartões de créditos em shows internacionais e chegou a causar um prejuízo de menos R$ 360 mil em vítimas. Eles atuavam em shows de grande repercussão e se passavam por vendedores ambulantes para aplicar o golpe e o furto dos cartões.

Segundo a polícia, os envolvidos aproveitavam a distração dos clientes ao fim do show para trocar os cartões de crédito por outro similar, sem que a vítima notasse. A operação começou em abril do ano passado, quando cinco pessoas foram presas em flagrante no Estádio Nacional de Brasília com o mesmo modus operandi.

Os envolvidos utilizavam máquinas de cartão para estourar o limite disponível ainda na madrugada do furto. Apenas no DF, foram registradas 35 ocorrências policiais relacionadas ao mesmo tipo de golpe, totalizando um prejuízo estimado em R$ 360 mil às vítimas.

A operação desta sexta-feira (5) aconteceu em São Paulo, com apoio da PCDF. A polícia também investiga os donos das máquinas de cartão utilizadas para receber os valores fraudados.

Caso seja comprovado o envolvimento dos investigados, eles podem responder pelos crimes de furto mediante fraude, associação ou organização criminosa e lavagem de dinheiro. As penas podem chegar a 23 anos de prisão.