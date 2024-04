Brasília |Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília

Polícia resgata 22 cachorros em situação de maus-tratos e abandono no DF Animais foram encontrados em uma casa com sinais de desnutrição, desidratação e doenças; tutor foi preso em flagrante

DF registrou 509 casos de maus-tratos DF registrou 509 casos de maus-tratos (Divulgação/ PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal resgatou 22 cachorros que estavam em situação de abandono e maus-tratos nesta quinta-feira (14), no Guará. Os animais foram encontrados em uma residência com sinais de desnutrição e desidratação. O responsável pelos bichos era um homem de 42 anos, que foi preso em flagrante.

Os agentes encontraram objetos que comprovavam os maus-tratos, como coleiras em péssimo estado e potes de água sujos. Segundo a polícia, os cachorros estavam em condições precárias, com sinais de desnutrição, desidratação e com doenças.

Os cães foram encaminhados para a Zoonoses da Secretária de Saúde do DF. O autor foi autuado pelo crime de maus-tratos a animais. A pena varia de dois a cinco anos de reclusão, mais pagamento de multa e proibição da guarda de animais.

Em 2023, a Polícia Civil registrou 509 ocorrências de maus-tratos a animais domésticos. Os registros mais comuns envolviam cães, gatos e aves. A maioria das denúncias foi registrada nas regiões de Ceilândia, Samambaia, Gama, Planaltina, Brasília, Sobradinho 2 e Guará.

O que pode ser considerado maus-tratos

• Prática de crueldade, ferir ou mutilar o animal;

• Manter animais em locais anti-higiênicos;

• Submeter a fêmea a gestações sucessivas para exploração comercial;

• Abandonar o animal;

• Realizar ou promover lutas entre animais;

• Qualquer atitude que atente contra a liberdade psicológica, comportamental, fisiológica, sanitária e ambiental do animal.

