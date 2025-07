Políticos e autoridades lamentam morte de Preta Gil; veja repercussão Preta faleceu nos Estados Unidos, onde fazia tratamento contra um câncer descoberto em janeiro de 2023 Brasília|Do R7, em Brasília 21/07/2025 - 07h53 (Atualizado em 21/07/2025 - 07h59 ) twitter

Preta Gil estava nos EUA, onde passava por um tratamento contra um câncer Reprodução/Redes Sociais/Instagram - @pretagil / Arquivo

Políticos, artistas e autoridades manifestaram pesar neste domingo (20) pela morte de Preta Gil. Aos 50 anos, Preta faleceu nos Estados Unidos, onde fazia tratamento contra um câncer no intestino diagnosticado em 2023.

A notícia gerou comoção em todo o país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que a artista foi “talentosa e batalhadora em tudo o que fazia” e destacou sua importância cultural. “Os palcos e os carnavais que ela tanto animou sentirão sua falta”, escreveu em uma rede social.

Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial, lembrou do apoio que Preta deu à sua família após o assassinato da irmã, Marielle Franco. “Hoje, o Brasil perde mais do que uma artista. Perdemos um símbolo de força, liberdade e amor pela vida”, declarou.

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), definiu Preta como uma artista que “iluminou nossas vidas com sua alegria contagiante e irreverência”.

Na área cultural, Margareth Menezes, ministra da Cultura, exaltou a coragem da cantora: “Seu jeito livre de falar e enfrentar a vida, as alegrias e também as dores, sem papas na língua, vai deixar muitas saudades”.

A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, também prestou homenagem: “A partida de Preta torna o mundo mais silencioso, menos iluminado. Sua gargalhada e seu brilho no olhar já fazem uma imensa falta.”

Repercussão entre políticos

Preta Gil também recebeu homenagens de líderes de diferentes espectros políticos. Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara dos Deputados, afirmou que “ela sempre esbanjou otimismo, lutou bravamente até o fim e partiu deixando um grande legado artístico”.

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), lembrou da força da artista como mulher e cidadã: “Dona da sua própria história, sempre defendeu a liberdade e o direito de ser quem se é”. O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), afirmou que a cantora partiu “sem jamais perder a alegria e a esperança por dias melhores”.

Do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes (PSD) lamentou: “Daquelas coisas que deviam ser proibidas de acontecer. Poucas vezes conheci alguém que espalhasse tanta alegria”.

O governador Cláudio Castro (PL) também prestou condolências: “Mais do que artista, Preta foi um exemplo de força e dignidade”. Já o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), ressaltou seu papel na luta contra o preconceito e o impacto de sua batalha contra o câncer.

Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, destacou o legado de coragem: “É sempre triste a despedida de uma mulher forte como Preta, que nos encantou com seu talento, inteligência e firmeza”.

Carreira e legado

Preta Gil lançou seis álbuns de estúdio, além de atuar como empresária e influenciadora. Filha de Gilberto Gil, ela construiu uma trajetória marcada pela irreverência, pela luta por representatividade e pelo enfrentamento ao preconceito.

Preta faleceu nos Estados Unidos, onde fazia tratamento contra um câncer descoberto em janeiro de 2023. Ela deixa um legado artístico, cultural e pessoal que inspirou milhões de brasileiros.

