‘Pombo-correio’: Lula explica por que não usou tornozeleira e diz que Bolsonaro vai para a cadeia

Lula deu declaração em discurso no Palácio do Planalto Ricardo Stuckert / PR - 10.07.2025

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta quinta-feira (24) que não usou tornozeleira eletrônica porque não é pombo-correio e afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai para a cadeia. A declaração foi dada em discurso em Minas Gerais, onde Lula anunciou o investimento de R$ 1,17 bilhões para a educação indígena e quilombola.

“O filho do Bolsonaro [Eduardo Bolsonaro], do fujão — nem sei, como aquele cara [Jair Bolsonaro] chegou a ser tenente do Exército, se borrou todo. Perdeu as eleições ficou dentro de casa chorando, chorando, [dizendo:] não podemos deixar esse Lula tomar posse, não podemos deixar. Preparou um golpe, nós ficamos sabendo. A polícia investigou. Eles mesmo se delataram. Agora ele foi indiciado, o Procurador-Geral pediu a condenação dele, e ele vai, sim, para o xilindró”, afirmou.

Lula acrescentou: “Obviamente que depende da justiça e no Brasil e a justiça é independente”.

O comentário do chefe do Palácio do Planalto foi feito logo depois de Lula relembrar a própria prisão e o período em que ficou detido.

“Só há uma razão para uma pessoa como eu ser candidato a presidente da república: primeiro porque sei que eu tenho um lado, eu sei da onde eu vim, sei da minha origem, e sei para onde eu vou”, começou.

Logo depois, o presidente disse que Bolsonaro tentou dar um golpe e fugiu como “um rato”. “Fez as bobagens que fez, agora mandou o filho dele sair de deputado federal e ir para Washington pedir que o presidente [Donaldo] Trump intervenha no Brasil. É uma vergonha. Isso é uma falta de caráter, falta de coragem. Fez as merdas que fez, pague pelas merdas que fez e respeite o povo brasileiro. Aqui tem justiça”, afirmou.

Lula disse que quando foi condenado, muitas pessoas próximas a ele o aconselharam a fugir para o exterior ou para uma Embaixada pedir asilo político. “E eu dizia: o cara que não morreu de fome até os cinco anos de idade e sobreviveu [a infância e a fome] não vai correr, não. Eu vou provar a minha inocência. Fiquei 585 dias presos”, citou.

O presidente afirmou que ofereceram acordo para ele. “Para ir para a minha casa com tornozeleira. Eu disse que não tinha acordo porque eu não trocava a minha dignidade pela minha liberdade. Segundo, eu não ia colocar tornozeleira porque não sou pombo-correio. Terceiro eu não vou ficar preso na minha casa, porque minha casa não é cadeia. Quem inventou a mentira contra mim que me solte”, afirmou.

