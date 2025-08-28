Por risco a investigações, delegado da PF não será obrigado a responder perguntas da CPMI do INSS Advogada do Senado disse que Bruno Bergamaschi pode avaliar questionamentos; depoimento dele se dá em espaço ‘secreto’ Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 28/08/2025 - 17h33 (Atualizado em 28/08/2025 - 17h42 ) twitter

Comando da CPMI do INSS poderá ter perguntas não respondidas por delegado da PF Andressa Anholete/Agência Senado - 28.08.2025

O delegado da Polícia Federal, Bruno Bergamaschi, poderá avaliar os questionamentos de deputados e senadores antes de responder perguntas da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do INSS nesta quinta-feira (28).

Bergamaschi é investigador do núcleo central da Operação sem Desconto, que apura desvios de fraudes de aposentados e pensionistas.

Ele participa de audiência na comissão de forma “secreta” — em que a conversa é restrita a parlamentares e poucos assessores, sem acesso de jornalistas. O encontro começou pouco antes das 17h.

Por conduzir apurações ainda em andamento, ele recebeu a liberação de respostas facultativas da advogada-geral do Senado, Gabrielle Tatith Pereira. O ofício foi enviado à CPMI nesta quinta, e recomenda que o delegado avalie se questionamentos podem ter alguma interferência nas investigações.

“Compete ao delegado de polícia informar que, em face da competência jurisdicional para decidir sobre a viabilidade ou não de compartilhamento de informações sigilosas sobre diligências investigativas em curso, a CPMI deve solicitar as informações diretamente à autoridade judicial competente para que avalie a possibilidade de compartilhamento”, diz trecho do documento.

Mesmo com a recomendação, parlamentares querem entender a linha investigativa adotada pela PF e ter mais informações sobre depoimentos colhidos por investigadores. Governistas sustentam que o delegado deve ter cautela, pelo risco de afetar investigações em curso.

Perguntas e Respostas

Qual é o objetivo da CPMI que está ouvindo depoimentos sobre fraudes do INSS?

A CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) está investigando um esquema de fraudes do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) e realiza depoimentos para apurar os fatos relacionados a essas fraudes.

Quem são os principais depoentes convocados para a comissão?

Os principais depoentes convocados incluem a defensora pública Patrícia Bettin Chaves, que atua contra descontos irregulares em benefícios previdenciários, e o delegado da Polícia Federal Bruno Oliveira Pereira Bergamaschi, que está à frente da investigação.

Como será a sessão de depoimento do delegado da PF?

A sessão de depoimento do delegado Bruno Oliveira Pereira Bergamaschi será realizada em uma “sessão secreta”, sem registros e sem a presença de jornalistas, devido à sua posição atual na investigação.

Quais são os pedidos de investigação relacionados aos suspeitos das fraudes?

A comissão pautou pedidos para rastrear a localização de suspeitos envolvidos nas fraudes, incluindo Antôni Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, que é apontado como lobista e intermediador das fraudes.

