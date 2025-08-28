CPMI ouve em ‘depoimento secreto’ delegado da PF que participou de investigações do INSS Parlamentares querem quebrar sigilo de localização de envolvidos nas fraudes; intenção alcança ‘Careca do INSS’ Brasília|Lis Cappi e Rute Moraes, do R7, em Brasília 28/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A CPMI inicia depoimentos sobre fraudes do INSS, incluindo a defensora pública e um delegado da PF.

A sessão do delegado será secreta, sem registros ou jornalistas presentes.

Investigações visam rastrear locais frequentados por suspeitos, como o lobista "Careca do INSS".

Comissão também busca apurar vazamentos de dados bancários de aposentados e pensionistas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

CPMI do INSS dá início a primeiros depoimentos em audiência nesta quinta-feira (28) Geraldo Magela/Agência Senado - 26.08.2025

A CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) realiza nesta quinta-feira (28) os primeiros depoimentos para investigação do esquema de fraudes do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social).

A primeira a falar na comissão será a defensora pública Patrícia Bettin Chaves, que atua para coibir descontos irregulares em benefícios previdenciários desde antes da Operação Sem Desconto, da Polícia Federal.

Outro depoimento previsto para esta quinta é o do delegado responsável pela investigação da PF, Bruno Oliveira Pereira Bergamaschi. Por ainda estar no comando, a conversa com ele ocorrerá em uma “sessão secreta” — sem registros nem a presença de jornalistas.

Investigação ‘do GPS’

Além dos depoimentos, a comissão também pautou pedidos para rastrear a localização de suspeitos das aplicações de fraudes contra aposentados e pensionistas. A solicitação alcança Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”.

Investigadores apontam que ele atuou como lobista e foi um dos intermediadores das fraudes. A ideia é apurar se ele, e outras pessoas, frequentaram as dependências do Senado, da Câmara, do Ministério da Previdência e do INSS.

Empréstimo Consignado

A apuração de vazamento de informações bancárias de aposentados e pensionistas também está na lista de pedidos e pode avançar na reunião desta quinta.

A intenção é verificar se instituições financeiras divulgaram de forma indevida contatos de aposentados, por conta da suspeita de que dados tenham sido utilizados para o oferecimento de empréstimos consignados.

O objetivo da investigação foi confirmado ao R7 pelo vice-presidente da comissão, deputado Duarte Junior (PSB-MA). Segundo ele, a ideia é começar com pedidos ligados ao Banco Central e, depois, solicitar informações à Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

“A situação é grave. E a gente tem que fazer o que for suficiente para enfrentar o lobby dos bancos, das instituições financeiras, para defender aqueles que não têm lobista, que são os aposentados e os pensionistas”, diz.

Perguntas e Respostas

Qual é o objetivo da CPMI que está ouvindo depoimentos sobre fraudes do INSS?

A CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) está investigando um esquema de fraudes do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) e realiza depoimentos para apurar os fatos relacionados a essas fraudes.

Quem são os principais depoentes convocados para a comissão?

Os principais depoentes convocados incluem a defensora pública Patrícia Bettin Chaves, que atua contra descontos irregulares em benefícios previdenciários, e o delegado da Polícia Federal Bruno Oliveira Pereira Bergamaschi, que está à frente da investigação.

Como será a sessão de depoimento do delegado da PF?

A sessão de depoimento do delegado Bruno Oliveira Pereira Bergamaschi será realizada em uma “sessão secreta”, sem registros e sem a presença de jornalistas, devido à sua posição atual na investigação.

Quais são os pedidos de investigação relacionados aos suspeitos das fraudes?

A comissão pautou pedidos para rastrear a localização de suspeitos envolvidos nas fraudes, incluindo Antôni Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, que é apontado como lobista e intermediador das fraudes.

O que se pretende apurar sobre as instituições financeiras?

A investigação também busca apurar se instituições financeiras divulgaram indevidamente detalhes de contato de aposentados e pensionistas, com a suspeita de que esses dados foram utilizados para oferecer empréstimos consignados.

Qual é a meta da investigação conforme declarado pelo vice-presidente da comissão?

O vice-presidente da comissão, deputado Duarte Junior (PSB-MA), afirmou que a meta é começar com pedidos de informações ao Banco Central e, posteriormente, solicitar dados à Febraban (Federação Brasileira de Bancos) para enfrentar o lobby das instituições financeiras em defesa dos aposentados e pensionistas.

