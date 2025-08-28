CPMI ouve em ‘depoimento secreto’ delegado da PF que participou de investigações do INSS
Parlamentares querem quebrar sigilo de localização de envolvidos nas fraudes; intenção alcança ‘Careca do INSS’
A CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) realiza nesta quinta-feira (28) os primeiros depoimentos para investigação do esquema de fraudes do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social).
A primeira a falar na comissão será a defensora pública Patrícia Bettin Chaves, que atua para coibir descontos irregulares em benefícios previdenciários desde antes da Operação Sem Desconto, da Polícia Federal.
Outro depoimento previsto para esta quinta é o do delegado responsável pela investigação da PF, Bruno Oliveira Pereira Bergamaschi. Por ainda estar no comando, a conversa com ele ocorrerá em uma “sessão secreta” — sem registros nem a presença de jornalistas.
Investigação ‘do GPS’
Além dos depoimentos, a comissão também pautou pedidos para rastrear a localização de suspeitos das aplicações de fraudes contra aposentados e pensionistas. A solicitação alcança Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”.
Investigadores apontam que ele atuou como lobista e foi um dos intermediadores das fraudes. A ideia é apurar se ele, e outras pessoas, frequentaram as dependências do Senado, da Câmara, do Ministério da Previdência e do INSS.
Empréstimo Consignado
A apuração de vazamento de informações bancárias de aposentados e pensionistas também está na lista de pedidos e pode avançar na reunião desta quinta.
A intenção é verificar se instituições financeiras divulgaram de forma indevida contatos de aposentados, por conta da suspeita de que dados tenham sido utilizados para o oferecimento de empréstimos consignados.
O objetivo da investigação foi confirmado ao R7 pelo vice-presidente da comissão, deputado Duarte Junior (PSB-MA). Segundo ele, a ideia é começar com pedidos ligados ao Banco Central e, depois, solicitar informações à Febraban (Federação Brasileira de Bancos).
“A situação é grave. E a gente tem que fazer o que for suficiente para enfrentar o lobby dos bancos, das instituições financeiras, para defender aqueles que não têm lobista, que são os aposentados e os pensionistas”, diz.
