Prazo para indicação de conta bancária no Nota Legal termina nesta sexta (4) Contribuintes podem receber de volta até 30% de impostos a partir de comprovantes fiscais Brasília|Yumi Kuwano, do R7, em Brasília 30/06/2025 - 16h39 (Atualizado em 30/06/2025 - 16h39 )

Prazo para indicação de conta do Nota Legal termina nesta semana Reprodução/Nota Legal/Arquivo

Quem tem créditos a receber do programa Nota Legal, do GDF (Governo do Distrito Federal), pode indicar a conta bancária para depósito dos valores até esta sexta-feira (4).

Para informar os dados, é preciso acessar o site do Nota Legal e clicar na opção “Créditos em dinheiro” para ser redirecionado para uma outra página. Banco, agência e conta que tenha o contribuinte como titular, além do valor a ser utilizado devem ser informados corretamente.

Para pedir o resgate, o contribuinte deve estar cadastrado no programa, ter mais de R$ 25 acumulados e estar em dia com a Receita do DF.

Inicialmente, o prazo iria até esta segunda (30), mas foi prorrogado para o início de julho, devido a um reparo no Sistema de Tributação e Administração Fazendária (Sitaf) do GDF, que levou três dias. A mudança foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) em 6 de junho.

‌



Quem não indicar as informações no prazo, só vai receber o valor no próximo ano. Os depósitos serão feitos em setembro.

De acordo com a Secretaria de Estado de Economia (Seec), até esta segunda, 121.941 beneficiários já indicaram a conta para recebimento dos créditos do Nota Legal, totalizando R$ 32.048.189,86. A expectativa é que sejam devolvidos R$ 40 milhões.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O programa devolve aos consumidores até 30% do ICMS e do ISS recolhido pelo estabelecimento, como incentivo para que os cidadãos exijam a nota fiscal na compra de produtos ou serviços. Desde 2013, o Nota Legal já devolveu R$ 150,9 milhões.

