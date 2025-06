Governo do DF vai construir usina solar para abastecer escolas com energia limpa Investimento será de R$ 40 milhões, com conclusão prevista em 24 meses Brasília|Kris Otaviano, da RECORD e Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 30/06/2025 - 10h53 (Atualizado em 30/06/2025 - 11h11 ) twitter

Ibaneis assinou decretos que incidem sobre a educação Renato Alves/Agência Brasília - 30.06.2025

O GDF (Governo do Distrito Federal) autorizou nesta segunda-feira (30) a construção de uma usina fotovoltaica para abastecer escolas públicas com energia limpa. O investimento de R$ 40 milhões será feito com recursos próprios da Secretaria de Educação e deverá gerar uma economia de 10 milhões por ano para os cofres públicos.

O projeto será executado pela CEB Participações em parceria com a pasta, e a conclusão da obra está prevista em 24 meses.

O governador Ibaneis Rocha afirma que a construção da usina é “um marco”. “Nós estamos investindo em educação, sustentabilidade e no futuro das crianças do Distrito Federal. Essa é uma política que precisa continuar e que já virou referência para outros estados”, disse o governador durante a cerimônia de assinatura do convênio.

A usina será construída nas proximidades do Mangueiral e deve atender até 60% da demanda energética de toda a rede pública de ensino, incluindo escolas, creches e prédios administrativos da Secretaria de Educação. Segundo a equipe técnica, em quatro anos o investimento estará totalmente pago, com vida útil estimada entre 20 e 25 anos.

A secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, destacou que a economia gerada será revertida em melhorias para os estudantes. “São 10 milhões de reais a menos na conta de luz por ano. Com esse recurso, poderemos reformar escolas, modernizar a infraestrutura e melhorar a qualidade do ensino.”

O presidente da CEB Participações, Edison Garcia, afirmou que o projeto inaugura uma nova fase da gestão pública. “Queremos chegar à autossuficiência energética de toda a Secretaria de Educação. Esse é um investimento inteligente, com retorno garantido em quatro anos, que contribui para a transição energética e para a redução de emissões de carbono.”

A iniciativa está alinhada à Lei Distrital nº 6.891, sancionada em 2021, que determina o uso obrigatório de fontes renováveis de energia em todos os prédios da administração pública do DF.

Cartão Creche reajustado

Além da usina solar, o governador Ibaneis Rocha anunciou o reajuste de 60% no valor repassado às creches conveniadas e às famílias beneficiadas pelo Cartão Creche. O valor per capita para crianças em berçários saltou de R$ 920 para R$ 1.472 reais no caso das instituições privadas. Para creches de sede própria ou geridas por organizações parceiras, a mudança é de R$ 1.039 para R$ 1.663.

Na prática, os pais que recebem o Cartão Creche terão um valor maior disponível para garantir a vaga dos filhos em instituições privadas credenciadas. Ao mesmo tempo, as creches conveniadas ao GDF também passam a receber mais por criança atendida, o que deve estimular a ampliação da oferta e ajudar a reduzir a fila por vagas na educação infantil.

“A diferença nos custos entre atender um bebê e uma criança mais velha é muito grande. O berçário exige mais profissionais e mais insumos, como fraldas. Esse reajuste garante justiça no repasse e estimula mais creches a abrirem vagas para os bebês, que é onde ainda temos o maior gargalo”, explicou Hélvia Paranaguá.

Ibaneis afirmou que o objetivo do governo é que as filas de creches sejam zeradas até dezembro deste ano.

